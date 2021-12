Nasa raakt de zon aan (video)

Voor het eerst heeft een ruimtevaartuig 'de zon aangeraakt'. Meer dan drie jaar na zijn lancering, vloog de Parker Solar Probe van Nasa gisteren door de bovenste atmosfeer (de 'corona') en nam metingen van de deeltjes en magnetische velden die hij tegenkwam.

De resultaten zijn gepubliceerd in Physical Review Letters.

De sonde kreeg temperaturen van bijna 1400°C te verwerken. Het hitteschild dat het ruimtevaartuig en de wetenschappelijke instrumenten beschermt, is 11,50 cm dik en gemaakt van koolstofcomposiet. Verrassend genoeg is de corona heter dan het oppervlak van de zon. Wetenschappers denken dat de atmosfeer op het heetste punt temperaturen tot 1 miljoen °C kan bereiken. Het oppervlak is een veel koeler: 5.727°C.

Parker draait sinds kort na de lancering in oktober 2018 om de zon. De sonde gebruikt de zwaartekracht van Venus om zijn gevaarlijke koers rond - en door - de ster te sturen.

In tegenstelling tot de aarde heeft de zon geen vast oppervlak. Maar het heeft wel een oververhitte atmosfeer, gemaakt van zonnemateriaal dat door zwaartekracht en magnetische krachten aan de zon is gebonden.

Terwijl hij steeds dichter bij het zonnecentrum cirkelt, doet Parker ontdekkingen waarvoor andere ruimtevaartuigen te ver weg waren. Ook vanuit de zonnewind - de stroom deeltjes van de zon die ons op aarde kan beïnvloeden. In 2019 ontdekte Parker dat magnetische zigzagstructuren in de zonnewind, switchbacks genaamd, dicht bij de zon overvloedig aanwezig zijn. Maar hoe en waar ze ontstaan, bleef een mysterie. Sindsdien is de afstand tot de zon gehalveerd en is de Parker Solar Probe nu dicht genoeg gepasseerd om één plaats te identificeren waar ze vandaan komen: het zonneoppervlak.