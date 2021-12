Northvolt maakt een 100 procent gerecyclede aandrijfbatterij

Het Zweedse bedrijf Northvolt heeft zijn eerste batterijcel geproduceerd van 100 procent gerecycled nikkel, mangaan en kobalt. De autobatterijfabrikant gaat een recyclagefabriek bouwen, waarmee het jaarlijks 125.000 ton batterijen kan gaan recyclen.

Het streven van Northvolt is dat aandrijfbatterijen die voor recycling in aanmerking komen zo hoogwaardig mogelijk gerecycled worden en dat de materialen weer gebruikt kunnen worden voor een nieuwe batterij. Op dit moment gaat het nog om relatief kleine aantallen batterijen, maar naar verwachting zijn dit over een paar jaar al serieuze hoeveelheden. De Zweedse batterijproducent bereidt zich hierop voor door de recyclingcapaciteiten op te schalen en naast hun Northvolt Ett-gigafabriek (productiefabriek) een recyclingfabriek te bouwen, de Revolt Ett-recyclingfabriek. Daarnaast zal de Revolt Ett verder worden uitgebreid dan in het oorspronkelijke ontwerp stond gepland om zo de recycling van 125.000 ton batterijen per jaar straks mogelijk te maken.Revolt Ett zal gebruikmaken van materialen uit afgedankte elektrische voertuig-batterijen en van schroot uit Northvolt Ett.

Gelijke prestaties

Een aandrijfbatterij uit een elektrische auto bestaat voor het grootste deel uit lithium en daarnaast uit meer nikkel, mangaan en kobalt. In de Revolt-fabriek kunnen materialen als lithium, kobalt, mangaan en nikkel teruggewonnen worden en daarmee de fabriek bevoorraden. De kathodematerialen van de batterijcel worden geproduceerd met metalen die zijn teruggewonnen uit het batterijafval. Tests tonen volgens Northvolt aan dat de prestaties van deze batterijcellen gelijk zijn aan die van -cellen gemaakt van virgin metalen. Daarnaast zullen ook kunststoffen, koper en aluminium, worden teruggewonnen en via lokale, derde partijen weer in de productiestromen worden teruggevoerd.

Genoeg batterijen voor 1 miljoen elektrische voertuigen

Om de wereldwijde expansie te stimuleren en de productie van duurzame elektrische batterijen voor auto's te verhogen, heeft Northvolt 2,75 miljard dollar opgehaald bij een groot aantal grote investeerders. Zo heeft het deals gesloten met BMW en Volkswagen ter waarde van 27 miljard dollar.

Het bedrijf streeft ernaar om ‘de groenste batterijen ter wereld' te produceren. Dit wil het doen door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en gerecyclede grondstoffen. Northvolt laat weten dat het de financiering zal gebruiken om de capaciteit in zijn fabriek in het uiterste noorden van Zweden uit te breiden van 40 naar 60 gigawatt uur. Dit zou genoeg moeten zijn om batterijen te leveren voor ongeveer 1 miljoen elektrische voertuigen. De productie van de gerecyclede batterij start als alles goed gaat al eind dit jaar.

Rendabeler



Northvolt's Chief environmental officer Emma Nehrenheim werd door de website CNBC gepolst wat haar ideeën over recycling en een circulaire economie in de toekomst zijn. Zij gelooft dat als de processen eenmaal op gang zijn gebracht, het veel rendabeler zal zijn om een afgedankt product te gebruiken voor de productie van een nieuw product dan nieuwe grondstoffen te delven. "Je vermindert de afhankelijkheid van de grondstoffenmarkt en hebt een veel duurzamere bron. Ook is het veel lokaler."

Bron: Greenlight