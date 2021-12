Nieuwe editie Safetybook

Euchner heeft recent een nieuwe editie van het Safetybook uitgebracht, gebaseerd op decennia praktische ervaring in het veld. Het begint met een uitgebreide introductie in machineveiligheid, gevolgd door een blik op de onderliggende voorschriften en normen in Europa, VK, Japan en de VS.

Illustraties onderstrepen het praktische karakter van het naslagwerk, dat een hulpmiddel is bij het ontwerp van functionele veiligheidssystemen voor machines en installaties. Het 250 pagina's tellende naslagwerk geeft ook nieuwe en bruikbare inzichten. De gratis gids is verkrijgbaar in de talen Engels, Duits en Frans.