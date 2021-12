Handschoen tegen handarmvibratiesyndroom (video)

Feraru Dynamics (VK) heeft een handschoen gelanceerd om ingenieurs te beschermen tegen de repetitieve overbelastingsblessure handarmvibratiesyndroom (Havs).

De handschoen monitort de trillingen, evenals de grip van de drager en de oriëntatie van de hand. Deze data worden gebruikt om de drager te waarschuwen als hij in de Havs-gevarenzone komt en opgeslagen voor analyse over langere tijd.



Feraru Dynamics is opgericht door Andrei en Vlad Feraru, waarvan de eerste op het idee voor een Havs-tool kwam tijdens een stage bij Rolls-Royce Aerospace, in het tweede jaar van zijn opleiding Werktuigbouwkunde aan Coventry University. "Rolls-Royce bood me een afstudeerpositie en een duidelijk pad om verder te komen in wat ik beschouwde als een droomcarrière als engineer. Toen ik een van de productiefaciliteiten bezocht, observeerde ik processen waarbij handmatige bediening van trillende apparatuur betrokken was, wat me aan het denken zette over de oorzaken en impact van het handarmtrillingssyndroom. Het was me meteen duidelijk dat er een kans op verbetering was en ik heb de laatste maanden van mijn stage Havs onderzocht en begrepen. Ik had een verbeteringsidee waarbij ik een prototype van een apparaat voorstelde dat de blootstelling van de menselijke hand aan trillingen in realtime kon meten.''