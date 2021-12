Sterke vrouwen in de techniek: programmeur in de hightech lasrobot-technologie

Het aantal vrouwen met een technisch beroep neemt langzaamaan toe. Het totale aandeel van vrouwen op de technische arbeidsmarkt is echter slechts veertien procent. Een jonge vrouw die onlangs voor de techniek koos, is Esmee Verburg. Zij is robotprogrammeur bij Valk Welding.

Serie

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie 'Sterke vrouwen in de Techniek' die uitgeverij Mybusinessmedia publiceert via meerdere kanalen. De serie is in het leven geroepen ter inspiratie.In de maanden oktober en november zijn hiervoor zes vrouwen geïnterviewd. Alle interviews verschenen in Vraag en Aanbod 24.

Wanneer bedrijven die met lasrobots van Valk Welding werken een programmeervraag hebben, straalt de verbazing van hun gezicht wanneer de 20-jarige Esmee Verburg binnen komt lopen om hun te helpen. "Niet alleen omdat je jong bent, maar vooral omdat je vrouw bent en je al snel als een uitzondering wordt gezien", vertelt Verburg, die als 17-jarige op een stageplek bij Valk Welding begon en inmiddels in vaste dienst is als robotprogrammeur.

Flitsend

Verburg maakte in 3 jaar tijd een flitsende carrière door en blinkt niet alleen uit in de snelheid waarmee ze zich op het vakgebied van lasrobottechnologie heeft ontwikkeld, maar ook hoe ze haar mannetje weet te staan in de metaalwereld. "Interesse in het vak, een probleem voor een klant oplossen, werken met metaal en hightech techniek, dat vind ik superleuk. En natuurlijk de blik van de klant wanneer je hun probleem hebt opgelost. Want als jonge vrouw sta je gelijk al 2-0 achter en moet je je altijd eerst bewijzen, voordat je geaccepteerd wordt. De metaalindustrie verwacht nou eenmaal geen vrouw in deze functie, maar eigenlijk zou dat heel normaal moeten zijn."

Van kinds af aan

Verburg ging als kind al op zaterdag met haar vadermee naar het metaalbedrijf waar hij werkte. "Misschien dat daar het zaadje is geplant." Een BOL-opleiding allround constructiewerk niveau 3 op het Da Vinci College in Dordrecht was voor haar dan ook een logische vervolgstap na de middelbare school. "Ik leerde daar van alle metaalbewerkingen de basisvaardigheden en daarvan vond ik lassen het allerleukst."

Stage

Uiteindelijk moet je voor die opleiding ook een 10-weekse stage doen. "Tijdens een schoolkeuze beurs om middelbare scholieren enthousiast te maken voor metaaltechniek, gaf ik met een groepje een demonstratie VR-lassen waarbij je met een VR-bril het lassen simuleert. Toen Remco H. Valk daar met een paar hoge heren ook rond liep daagde ik hem uit een poging te wagen. Dat pakte hij heel enthousiast op en van het één kwam het ander: Mijn stageplaats was geregeld."

Doorgroeien

"Al vanaf het begin voelde ik me meteen op mijn plek. De werksfeer was perfect, de collega's top en het werken met een lasrobot vond ik te gek. Voor mij was het duidelijk dat ik me daar verder in wilde specialiseren. Ik ben daarom van BOL naar BBL overgestapt en na afronding bood Valk Welding mij een jaarcontract aan en een praktijkopleiding lascursus MIG MAG niveau 2. Daarna is het snel gegaan. Heb sindsdien veel ervaring met de robot en de nodige laskennis opgedaan. Inmiddels maak ik deel uit van een team van zes collega's op de programmeerafdeling en help ik afnemers zowel met programmeer- als lasvragen. Dat doe ik zowel vanuit Alblasserdam of bij de klant. En als ik verder de toekomst in kijk, dan is het mijn ambitie om me verder te specialiseren in dit vak en door te groeien om nog veel meer mooie projecten te kunnen doen."