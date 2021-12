Nederland benoemd tot ‘Hottest Tech Hub Europe’

Atomico, een toonaangevende internationale investeerder die zich richt op het wereldwijd helpen van disruptieve technologiebedrijven, stelt in zijn rapport 'State of European Tech 2021' dat Nederland zich heeft ontpopt tot ‘hottest tech hub’ in Europa. Techleap.nl verwelkomt het rapport en herkent de positieve ontwikkelingen in het ecosysteem. Toch vindt de organisatie dat er er op bepaalde punten nog veel verbetering nodig is, zoals bij de financiering van deeptech, de beschikbaarheid van talent en de grote tekorten in vroegefasefinanciering.

Naar het rapport 'State of European Tech 2021'

De Nederlandse tech-industrie floreert, het is de thuisbasis van Europa's grootste techbedrijven, zoals Adyen, ASML, Just Eat Takeaway en Mollie. Wereldwijd neemt het de vierde plek in wat betreft marktkapitalisatie van beursgenoteerde techbedrijven. Nederland heeft ook veel meer startups per miljoen inwoners dan het Europese gemiddelde en zit in de top 5 Europese hubs qua aantallen startups met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen Nederlandse founders en alle partners binnen het ecosysteem.

Maar Techleap is nog niet van plan om op zijn lauweren te gaan rusten:

Vergeleken met andere Europese startup ecosystemen loopt Nederland achter in de financiering van sleuteltechnologieën, ook wel deeptech genoemd. Ook al scoort Nederland wereldwijd hoog op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, er is meer nodig om innovatie en kennisoverdracht van universiteiten en kennisinstellingen naar spin-offs en startups te versnellen.

Toegang tot talent is een van de grootste problemen voor Nederlandse startups. Het wereldwijde tech-ecosysteem is concurrerend, ondernemingen zijn in een continu gevecht om toptalent aan te trekken en te behouden. Nederland moet aantrekkelijker worden voor zowel nationaal als internationaal talent en concurrerende fiscale regels voor aandelenopties invoeren.

Ondanks het bereiken van recordhoogtes in investeringen, nemen vroege fase deals steeds verder af, wat leidt tot een financieringskloof voor startups in de vroegste, meest risicovolle fase van hun onderneming en ruimte laat voor business angels om in te stappen.



Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl: " Na jaren van opbouw van het tech-ecosysteem met alle stakeholders zijn we erg blij met de algemene staat van de Nederlandse tech, maar we moeten ook echt oog houden voor de obstakels. We zouden kunnen stellen dat we één van de leidende ecosystemen zijn wereldwijd omdat er zoveel bedrijven zijn hier die de kans hebben om heel succesvol te worden. Als we relevant willen blijven als land en concurrerend als economie, dan is volledige commitment voor het oplossen van de uitdagingen binnen de ontwikkeling van technologie essentieel."