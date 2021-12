Bedrijven kunnen zich aanmelden voor NL Paviljoen Hannover Messe

Digitalisering en duurzaamheid zijn de centrale thema’s op de Hannover Messe 2022, die naar verwachting weer in fysieke vorm plaats zal vinden. Op de vakbeurs voor industriële technologie zal Nederland een eigen paviljoen hebben.

Voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de HTSM technologiesector en hun netwerk willen uitbreiden of juist van plan zijn om voor het eerst de Duitse markt te betreden en op zoek zijn naar nieuwe zakenpartners wordt het Nederlandse paviljoen in hal 8 ingericht met de thema's automation, motion and drives. Bij voldoende belangstelling wordt ook een paviljoen ingericht in hal 4: engineered parts and solutions.

FME, Koninklijke Metaalunie, Fier Automotive en RVO organiseren gezamelijk een online informatiebijeenkomst over deelname aan de Hannover Messe op 16 december van 16 tot 17.30 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan hier.

De aanmelding voor deelname aan het Nederlandse paviljoen als exposant op de Hannover Messe verloopt via de brancheorganisaties. De uiterste aanmelddatum is 31 januari 2022.