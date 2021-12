Tips voor bedrijven: hoe spreek je jongeren aan?

Wat je ook gaat doen om jongeren voor techniek te interesseren, een gastles of workshop geven, een bedrijfsbezoek organiseren of een online speeddate doen, het helpt enorm als je weet hoe je jongeren kunt aanspreken. Weten hoe je kunt inspelen hun interesses, drijfveren en onderwijsniveau is belangrijk om je boodschap goed over te brengen. Jet-Net geeft hiervoor de volgende tips:

Tip 1: Sluit aan bij de drijfveren van jongeren

Jongeren verschillen in hun houding ten aanzien van techniek. Het Bèta&TechMentality-model geeft zicht op hoe je kunt inspelen op de interesses en drijfveren van jongeren. Er zijn 5 typen jongeren die allemaal anders denken ten aanzien van techniek. Elk type jongere vraagt om een andere manier van aanspreken. Als je in jouw activiteit rekening houdt met elk van deze types spreek je een zo breed mogelijke doelgroep aan.

Wil je weten hoe jij elk type kunt aanspreken in jouw gastles of bedrijfsbezoek, bekijk dan deze checklist.

Tip 2: Sluit aan bij onderwijsniveau en de oriëntatiefase

Weten welk niveau de leerlingen hebben, is belangrijk om je boodschap goed over te brengen. Een klas met vmbo basis leerlingen of een havo klas vragen elk om een andere invulling van je activiteit. In onderstaand overzicht zie je hoe het Nederlandse onderwijssysteem is opgebouwd. Het praktijkonderwijs en vmbo basis en kader bestaan vooral uit praktijk en het vwo is vooral theoretisch. Na leerjaar twee of drie maken leerlingen een profielkeuze. En wat weten de leerlingen over techniek? Of staan ze hier nog blanco in? Maak een aanpak die rekening houdt met het niveau en de fase van oriëntatie van de leerlingen.

Bekijk hieronder de video ‘Welke jongeren heb je straks voor je?' met een uitleg over het onderwijssysteem en hoe je dit in je voordeel kunt gebruiken:

Wil je weten hoe jij de juiste toon aanslaat en hoe je jouw boodschap aan verschillende jongeren goed kan overbrengen, download dan de checklist aansluiten bij niveau en de checklist aansluiten bij oriëntatiefase.

Tip 3: Houd rekening met de diversiteit van leerlingen Als je zoveel mogelijk jongeren wilt

Als je zoveel mogelijk jongeren wilt enthousiasmeren voor technologie is het ook belangrijk om rekening te houden met de diversiteit van leerlingen. Er zijn verschillen tussen jongens en meiden, maar ook verschillen in achtergronden en voorkeuren. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en in te spelen op de grote variatie aan leerlingen, kun je ervoor zorgen dat de boodschap beter overkomt. Wil je hier meer over weten, download dan de checklist diversiteit.