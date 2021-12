Plasmaspecialist Adriana Creatore krijgt NWO Athena Award

TU/e Hoogleraar Adriana Creatore heeft de NWO Athena Award voor uitblinkende vrouwelijke onderzoekers gekregen. Ze mag 50.000 euro besteden aan haar onderzoek naar de toepassing van plasma’s.

"Plasma is zo'n complex medium", zet Creatore, hoogleraar in de Plasma and Materials Processing group aan de faculteit Applied Physics. "Het gedeeltelijk geïoniseerde gas heeft verschillende reactieve deeltjes: elektronen, radicalen, ionen en moleculen. Het fascinerende is dat het qua begrip tussen natuurkunde en scheikunde in zit. Maar het raakt veel meer disciplines, zoals materiaalkunde en toepassingen (onder andere in elektronica en energietechnologie), maar ook electrical engineering. Ik werk dan ook samen met onderzoekers uit verschillende disciplines."

Het controleren van die complexiteit is voor Creatore de sleutel tot het maken van toepassingen van plasma. Zo bouwt ze met behulp van plasma's en atomic layer deposition materialen met controle op atomair niveau om nieuwe technologieën waar te maken. Denk aan zeer efficiënte zonnecellen, nieuwe elektrokatalysatoren om chemicaliën te bouwen en de opslag van CO 2 . Haar vaak fundamentele onderzoek heeft dus veel toepassingen waar de maatschappij om staat te springen voor de energietransitie. Voor de jury een belangrijke reden om haar de Athena Award toe te kennen.

Als hoogleraar geeft ze leiding aan een team van jonge wetenschappers. "Voor mij is het belangrijk dat ik de mensen om me heen bewust maak van hun eigen werk en kennis, wat ze kunnen bereiken, en wat hun sterke punten en verbeterpunten zijn. En ze laten inzien dat je problemen vanuit verschillende perspectieven kunt aanpakken."