Demo-locatie voor Fieldlab Industrial Electrification in Rotterdam

Josepha van Kollenburg van Fieldlab Industrial Electrification en Fer Klinckhamers van Plant One Rotterdam starten een demo-locatie om de energietransitie in de industrie te helpen versnellen. Vanaf medio 2022 is de locatie op Plant One Rotterdam operationeel.

Plant One Rotterdam is een kennis- en innovatiecentrum in Rotterdam-Botlek voor het testen en valideren van duurzame procestechnologie op semi-industriële schaal. Het Fieldlab Industrial Electrification is een gezamenlijk initiatief van Port of Rotterdam, InnovationQuarter, TNO, Deltalinqs en FME. In dit fieldlab kunnen technologieën op industrieel relevante schaal in een praktijkomgeving worden getest. In februari 2021 is het Fieldlab gestart vanuit het Solution Center op de RDM met advies aan bedrijven over financiering en regelgeving en het begeleiden van haalbaarheidsstudies.

De demo-locatie is de eerste plek in Nederland waar in een open innovatielocatie Industriële elektrificatie technologieën op deze schaal getest en doorontwikkeld kunnen worden samen met regionale industriepartners. "We kijken er naar uit om op deze locatie midden in de Botlek, de industriële elektrificatie naar de praktijk te brengen. Plant One Rotterdam is een goede match met het fieldlab omdat zij partijen helpen aan te tonen dat hun ideeën marktwaardig zijn. Dat is exact waar wij voor staan. Het vinden van de juiste technologiefit tussen technologieleveranciers en industriële eindgebruikers", aldus Van Kollenburg. Klinckhamers: "De activiteiten vanuit het Fieldlab Industrial Electrification zijn een mooie aanvulling op de onderwerpen waar we al praktisch mee aan de slag zijn. Denk aan circulariteit, verduurzaming, CO 2 -reductie... Het thema Elektrificatie kunnen we samen beter op de kaart zetten. Wij zetten graag onze expertise in om dat doel te bereiken."

Vliegwielen, hybride boilers, enzo