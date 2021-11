Zwevend transportsysteem krijgt NWO Prijs Exacte- en Natuurwetenschappen (video)

Het samenwerkingsproject ‘The National Individual floating Transport Infrastructure (NIfTI)’ (verwijst naar een andere website) van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, waarbij een nieuw zwevend transportsysteem wordt ontwikkeld, heeft de NWO Team Science Award gewonnen.

The National Individual floating Transport Infrastructure (NIfTI) is een team van 13 wetenschappers samen met 34 studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Hun gemeenschappelijke doel is een zwevend vervoerssysteem ontwikkelen dat mensen in staat stelt om op een duurzamere, flexibelere en efficiëntere manier te reizen.

Een revolutionaire nieuwe manier van schoon en veilig transporteren: een zwevende module die wordt voortgestuwd door magneten in de weg. Is dit in de nabije toekomst een realistisch scenario? Natuurkundige Nigel Hussey buigt zich over deze vraag, samen met onder meer milieuonderzoekers, mobiliteitsonderzoekers, taalkundigen en neurowetenschappers.

"Stel je dit scenario eens voor, als je wilt. Een individu of gezin is in het bezit van een module, uiteindelijk ontworpen naar eigen specificaties. (...) Er is geen motor, geen wielen, geen remmen, geen vering, zelfs geen batterij (...). De module wordt aangedreven door een reeks gekantelde elektromagneten die zich net onder het wegdek bevinden en die worden gepulseerd op het precieze moment dat de module erover gaat; levitatie en voortstuwing door één enkele bron. Gewapend met de allernieuwste hardware voor locatiedetectie en in constante communicatie met een centrale computer, kunnen passagiers hun bestemming selecteren, een gewenste route kiezen en hen vervolgens soepel, snel en zonder interferentie via het wegennet naar hun bestemming begeleiden. laatste aanloophaven. (...)."

Dat is het scenario dat Hussey, hoogleraar gecorreleerde elektronensystemen in hoge magnetische velden, beschrijft in zijn financieringsvoorstel voor een project getiteld Nifti, een afkorting voor National Individual Floating Transport Infrastructure. Het idee van een zwevende module aangedreven door elektromagnetische pulsen in de weg zou rechtstreeks uit een sciencefictionfilm kunnen komen, maar ongeveer 15 jaar geleden stelde Hussey zichzelf de volgende vraag: kunnen we dit echt waarmaken met de technologie die vandaag beschikbaar is? Nu is hij dit samen met Radboud-onderzoekers uit de meest uiteenlopende disciplines serieus gaan onderzoeken.

Magneto-transport: zwevende passagiers

Hussey werkt bij het High Field Magnet Laboratory van de Radboud Universiteit. Hij is een expert in magnetotransport en onderzoekt de fysieke mechanismen waarmee elektronen door exotische metalen of supergeleiders reizen. "Toen ik zes jaar geleden vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuisde om bij HFML te gaan werken, dacht ik: misschien is dit het juiste moment en de juiste plek om mijn idee nieuw leven in te blazen. Het HFML is tenslotte het huis van de zwevende kikker, dus waarom zou het niet ook het huis van de zwevende passagier kunnen zijn? En het is best grappig hoe mijn expertise in magnetotransport een heel nieuw perspectief heeft gekregen: mensen vervoeren met magneten."

Met deze nieuwe alternatieve vervoerswijze zouden volgens Hussey veel maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost. "Verkeersveiligheid was een van de eerste dingen waar ik aan dacht. Energie-efficiëntie kwam later. Je zou verkeersongevallen aanzienlijk kunnen verminderen als je een gecentraliseerd systeem had dat de beweging en locatie van alle modules regelde. En als je al het gewicht weghaalt van de auto en ontwerp een module zodanig dat elke botsing een afbuiging is, in plaats van een volledige botsing, elk potentieel ongeval zou minder dodelijk moeten zijn dan geraakt worden door een zware auto van 1,3 ton."

Samen met onderzoekers van de HAN University of Applied Sciences besloot Hussey om de geschatte energiekosten van een dergelijk systeem te berekenen. "We schatten dat dit systeem minstens twee keer zo energiezuinig zou kunnen zijn als een huidige elektrische productieauto. Ik voelde dat als je al deze potentiële voordelen bij elkaar optelt, het zeker de moeite waard is om verder te kijken."

Kunnen we het beter doen?

"Maar voordat je zo'n radicaal nieuwe en ontwrichtende technologie in de wereld introduceert, heb je veel expertise op andere gebieden nodig om alle problemen te bepalen waarmee rekening moet worden gehouden", vervolgt Hussey. Met de toekenning van een Interfacultaire beurs van de Radboud Universiteit heeft hij verschillende Radboud- en HAN-onderzoekers uit verschillende disciplines, waaronder milieuonderzoekers, stedenbouwkundigen en taalkundigen, weten te mobiliseren om de nodige vragen te beantwoorden.

Hussey en zijn team onderzoeken de haalbaarheid van Nifti als alternatief vervoerssysteem in de samenleving. De technologie werkt al op miniatuurschaal, maar ze zijn van plan om ook een groter, volledig werkend prototype te ontwikkelen dat de essentiële functies van de infrastructuur demonstreert. Maar naast het verder ontwikkelen van de technologie zullen de onderzoekers ook werken aan het aanpakken van de vele politieke, economische, maatschappelijke en milieuproblemen die zich kunnen voordoen.