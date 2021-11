Brandveilig als keramiek, flexibel als een tissue (video)

Jaarlijks vallen er doden en gewonden doordat elektronica oververhit raakt en 'spontaan' in brand vliegt. De beschermlaag van Flexiramics voorkomt deze branden.

Het materiaal dat de spin-off van de Universiteit Twente heeft uitgevonden, is licht en flexibel als een papieren zakdoekje, maar heeft wel de eigenschappen van keramiek waardoor het onder andere brandveilig is. Keramiek is zowel hitte- als corrosiebestendig, maar van origine zeer inflexibel. Daardoor bood het voor veel producten geen oplossing. Als Flexiramics kan het ineens wel breed worden toegepast.

Van batterij tot ruimtevaart

Flexiramics-producten verbeteren de veiligheid bij hoge temperaturen en brand, warmtedistributie, de mate waarin een materiaal uitzet of krimpt bij temperatuurveranderingen, microfiltratie, lithiumgeleiding en 3D-toepassingen. Afhankelijk van de behoefte, kunnen de flexibiliteit, dichtheid, keramische samenstelling en de geometrie van het materiaal worden aangepast. Dat maakt het geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals ruimtevaart, batterijen, elektronica en filtratie.

2022: schaalvergroting

De ontwikkeling is al een aantal jaren geleden in gang gezet en op laboratoriumschaal getest. De bedoeling is dat in samenwerking met een engineer in 2022 een productielijn voor grotere schaal wordt ontwikkeld: circa 180.000 vierkante meter per jaar voor alle toepassingen.