Deze robot vaccineert zonder naald (video)

De autonome robot Cobi brengt vaccins diep in in het armweefsel, via een hogedrukvloeistofstraal die niet dikker is dan een mensenhaar. Zonder gebruik van een injectienaald.

Cobi is ontwikkeld door roboticabedrijf Cobionix. Hij kan worden aangepast om een verscheidenheid aan taken over te nemen die als gevaarlijk voor mensen worden beschouwd. Bijvoorbeeld kan de robot de blootstellingsrisico's van Covid-19 verminderen voor medische professionals die vaccins aan patiënten leveren.Maar wellicht kan de bot ook mensen over de vaccinatie-streep trekken die bang zijn voor naalden.

Cobi beschikt over camera's om patiënten te detecteren en hun identiteit te bevestigen via ID. Zijn hand heeft een ingebouwde lichtdetectie en afstandssensor (Lidar) die het lichaam van de patiënt scant en er een 3D-kaart van maakt. Deze gegevens worden softwarematig geanalyseerd om de ideale locatie voor een injectie te bepalen. Vervolgens krijgt de patiënt via een display instructies over waar en hoe te staan en welke kledingstukken hij moet uittrekken.