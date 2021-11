Circulairecijfers.nl toont duurzame prestatie materialen

Op COP26 in Glasgow kondigen Circular Engine en Duinn een nieuw digitaal naslagwerk aan voor productontwerpers, ingenieurs, inkopers en beleidsmakers: www.circulairecijfers.nl . De gratis site bevat basisgetallen over de duurzame en circulaire prestatie van materialen.

Hoeveel CO 2 -uitstoot komt er kijken bij de productie van staal? Wat is het energie- en waterverbruik van beton? Per kilogram materiaal toont Circulaire Cijfers hoeveel energie, water en CO 2 nodig is voor de winning en productie.

Momenteel kost het veel tijd, zoekwerk en geld om getallen over de milieuprestatie van materialen te vinden. Dit heeft als voornaamste reden dat de cijfers worden gepubliceerd in diverse bronnen: van wetenschappelijke publicaties tot bedrijfsrapportages en sectoroverzichten. Voor professionals die op zoek zijn naar de duurzame en circulaire eigenschappen van de materialen in een product vraagt het veel tijd om bruikbare cijfers te vinden en deze te verzamelen.

Daar komt bij dat voor veel getallen betaald moet worden. Bovendien kunnen de cijfers vaak niet in excel worden toegepast. Naast deze problemen van toegankelijkheid, kosten en bruikbaarheid, vergt het vaak specialistische kennis om met gedetailleerde materiaal-informatie te werken. Dit helpt volgens Circular Engine en Duinn niet om de transitie te versnellen.

Nicole Bakker van Circular Engine: "Het gaat te langzaam met de wereldwijde CO 2 -reductie. Door data over de milieu-impact van materialen gratis beschikbaar te stellen versnellen we de circulaire transitie."

Midden tussen geen cijfers en specialistische analyses

Om meer organisaties en individuen in staat te stellen tot duurzamere materiaal-, ontwerp- en inkoop keuzes stellen de initiatiefnemers de basiscijfers nu gratis beschikbaar. Gebruikers kunnen de data eenvoudig in excel overnemen, aanvullingen voorstellen en suggesties doen voor verbeteringen. Doordat je alle cijfers bij de hand hebt in één overzich wordt het voor een bredere groep mogelijk om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de milieu-impact van materialen. Dit initiatief overbrugt het gat tussen geen cijfers hebben en een volledige specialistische levenscyclusanalyse (LCA). "Zo versnellen we de transitie naar een duurzame en circulaire toekomst met significant lagere CO 2 -uitstoot."

Circulaire Cijfers is een non-profit initiatief met als doel de transitie naar een circulaire en duurzame samenleving te versnellen. De cijfers zijn een naslagwerk voor alle productontwerpers, inkopers, analisten en beleidsmakers die zich hiervoor inzetten. Circulaire Cijfers wordt minimaal 1x per jaar ge-update en het aantal getallen wordt in de loop der tijd uitgebreid.