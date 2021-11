Siemens lanceert whole body CT-scanner met Photon-Counting

Met de introductie van ’s werelds eerste whole body CT-scanner met Photon-Counting CT (PCCT) technologie, de Naeotom Alpha van Siemens Healthineers, komen nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor alle klinische toepassingen in CT, zoals cardiale beeldvorming, oncologie en pulmonologie. Het systeem is 18 november goedgekeurd voor klinisch gebruik in de VS en Europa.

In de ruim 15 jaar die aan de innovatie is gewerkt, heeft Siemens meer dan 500 octrooien voor de technologie aangevraagd, zes prototypes ingezet en nauw samengewerkt met klinische partners. Het Erasmus MC beschikt als eerste ziekenhuis in Nederland en tweede in Europa over de Naeotom Alpha. Mede dankzij het onderzoek van de medisch specialisten in het Erasmus MC is deze innovatie nu in de klinische praktijk beschikbaar.

Nauwkeurigere diagnose

Met een rotatiesnelheid van 0,25 seconden, twee Vectron-röntgenbuizen en twee nieuwste generatie photon-counting detectoren (Dual Source) is de Naeotom Alpha van Siemens Healthineers niet alleen het eerste photon-counting CT-systeem op de markt, maar ook een krachtige, snelle en nauwkeurige CT-scanner. De klinische beelden bevatten meer informatie dan tevoren.

Aanzienlijk minder blootstelling aan röntgenstraling en contrastmiddelen

De scanner belooft betere diagnoses, met een betere signaal- (en contrast-) ruisverhouding, scherper beeld, minder vervolgonderzoek en minder blootstelling aan röntgenstraling en contrastmiddelen. Om die beweringen te kunnen staven, is het systeem - in het geval van Nederland - uitvoerig tegen het licht gehouden in de klinische praktijk door het Erasmus MC.

Radioloog en hoofd Cardiovasculaire radiologie van het Erasmus MC Ricardo Budde is betrokken bij het onderzoek. Hij is onder de indruk van de kwaliteit van de beelden van de photon-counting CT. "De spatiële resolutie is ongekend hoog. Het levert écht haarscherpe beelden op. Daardoor zien we veel meer details dan bij conventionele CT-scanners. Dankzij de spectrale informatie zijn we onder meer in staat weefselsoorten van elkaar te onderscheiden." Coördinator Research & Innovatie Radiologie Ronald Booij vult aan: "We zien de anatomie én de fysiologische eigenschappen, waardoor we beter begrijpen wat er aan de hand is. Zoals bij een fractuur, waar nu ook zichtbaar is of er bijvoorbeeld vocht aanwezig is ontstaan door een bloeding. Dat kon eerder ook met andere technologieën, maar PCCT combineert hoge spatiële resolutie en spectrale informatie in één protocol. Dat maakt het werk efficiënter en de diagnoses beter."

Geen informatieverlies

De photon-counting detector vormt het technologische hart. Met name bij de verwerking van informatie ligt PCCT voor op conventionele technieken. Conventionele CT-detectoren zetten de röntgenstralen eerst om in zichtbaar licht en vervolgens in een elektrisch signaal. In de tussenstap - ‘omzetten naar zichtbaar licht' - gaat informatie verloren waardoor het zien van contrasten en details verslechtert. De PCCT-detector zet de röntgenstralen direct om in een elektrisch signaal waardoor dit informatieverlies niet optreedt.

Routinescans

Door de directe en snellere informatieverwerking is de stralingsdosis tot 45% lager bij scans met ultrahoge resolutie (UHR) in vergelijking met conventionele CT-detectoren met een UHR-kamfilter. Door de lagere stralingsdosis kunnen steeds terugkerende onderzoeken of wellicht preventief scannen, zoals bijvoorbeeld longkankerscreening met CT, routinematig beschikbaar komen voor grotere groepen patiënten. De hoge resolutie maakt ook kleine structuren zichtbaar.