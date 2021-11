Industrie verzocht rekening te houden met onbalans door zonne- en windenergie

Tennet en VEMW, belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers, publiceren een gezamenlijk plan over het grootschalig ontsluiten van flexibel elektriciteitsverbruik door de industrie. Het plan laat naast de noodzaak tegelijk zien welke kansen flexibiliteit voor de industrie biedt en wat er gedaan moet worden om die kansen te kunnen benutten. Tennet en VEMW roepen alle belanghebbenden – netbeheerders, industrie, overheid – op om actie te ondernemen om het potentieel van industriële vraagsturing te ontsluiten.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "Vraag en aanbod van elektriciteit moeten altijd in balans zijn voor een zekere levering. Industriële flexibiliteit kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren en dit potentieel moet ten volle worden benut. Maar naast deze noodzaak vanuit het oogpunt van een stabiel systeem biedt industriële flexibiliteit ook kansen om de energierekening van bedrijven te verlagen door in te spelen op schommelende elektriciteitsprijzen op de spot-, onbalans- en reservemarkten."

Veel potentieel, maar actie gewenst voor ontsluiting

Het verzilveren van het flexibiliteitspotentieel van grootverbruikers zal een serieuze inspanning van bedrijven vergen, in nauwe samenwerking met netbeheerders en de overheid. Er is inzicht nodig in potentiëlen en verdienmodellen. Een aantal barrières moet bovendien nog uit de weg geruimd worden. Het aanbieden van industriële flexibiliteit is relatief nieuw, vergt investeringen en kan voor sommige bedrijven ingewikkeld zijn. De huidige prijsspreads op de spotmarkten zijn soms nog onvoldoende om investeringen in flexibiliteit te rechtvaardigen en meer zekerheid is dan ook gewenst. Ook is niet altijd duidelijk of voldoende netcapaciteit beschikbaar zal zijn om verder te elektrificeren. Tot slot omvat de huidige nettariefstructuur barrières voor verdienmodellen van industriële flexibiliteit. Tennet en VEMW roepen in hun plan op tot gezamenlijke actie van netbeheerders, industrie en overheid om industriële flexibiliteit stevig op alle duurzaamheidsagenda's te verankeren.