Rolls-Royce's volledig elektrische vliegtuig breekt record met een topsnelheid van 623 km/u

Rolls-Royce claimt dat zijn volledig elektrische vliegtuig 'Spirit of Innovation' de snelste in zijn soort ter wereld is. De nieuweling heeft een maximumsnelheid van 623 km/u bereikt tijdens recente vliegtests.

In een recent persbericht stelt het bedrijf, niet te verwarren met het autobedrijf van BMW, dat de Spirit of Innovation eerder deze week drie nieuwe wereldrecords had gevestigd. Tijdens vliegtests die op 16 november werden uitgevoerd, zei Rolls-Royce dat het vliegtuig een topsnelheid van 555,9 km/u over 3 kilometer bereikte, waarmee het huidige record met 213 km/u werd overschreden. Het brak nog een record in een volgende vlucht van 15 kilometer, waarbij het 532,1 km/u bereikte en overtrof het huidige record met 292,8 km/u.

Daar bleef het echter niet bij. Volgens het bedrijf werd een ander record verbroken toen het de 3000 meter bereikte in 202 seconden en daarmee het huidige record met 60 seconden versloeg. Volgens het bedrijf won het ook de titel van 's werelds snelste volledig elektrische voertuig met een maximumsnelheid van 623 km/u tijdens zijn vliegtests.

Het vliegtuig van het bedrijf wordt aangedreven door een 400 kW elektrische aandrijflijn en "het meest krachtige voortstuwingsbatterijpakket dat ooit in de ruimtevaart is geassembleerd." Het maakt deel uit van het project Accelerating the Electrification of Flight, dat de helft van zijn financiering ontvangt van de Britse regering en het Aerospace Technology Institute.