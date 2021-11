David Marpaung verkozen tot Optica Fellow

David Marpaung, hoogleraar Nonlinear Nanophotonics aan de Universiteit Twente (MESA+ Instituut), is door de Optica Publishing Group, voorheen Optical Society of America (OSA), verkozen tot Fellow. De ‘Optica Fellows Class 2022’ bestaat uit 106 wetenschappers uit 24 landen.

Marpaung krijgt de eervolle onderscheiding vanwege zijn ‘pionierswerk in het onderzoek naar en de ontwikkeling van geïntegreerde microgolf fotonische devices en systemen'. Optica is een 105-jarige society met 22.000 leden. Elk jaar wordt zo'n 0,5 procent van het ledental verkozen tot Fellow: dit jaar 106.

De term ‘integrated microwave photononics' die door Marpaung is geïntroduceerd in 2012, is nu een van de snelstgroeiende velden binnen de fotonica. In 2019 publiceerde hij hierover een review paper in Nature Photonics dat meer dan 400 keer is geciteerd.

Marpaung (1979) haalde zijn Bachelor aan de Institut Teknologi in Bandung, om vervolgens aan de Universiteit Twente zijn Masterstitel te halen en te promoveren. Van 2012 tot 2017 werkte hij aan het Centre for Ultrahigh Bandwidth Devices for Optical Sytems (Cudos) van de University of Sydney. In 2015 ontving hij daar de Discovery Early Career Research Award (Decra) van de Australische Research Council, terug in Nederland ontving hij van NWO een Vidi- en een Startup beurs. In zijn Nonlinear Nanophotonics groep werkt hij aan hybride systemen die geluids-, licht-, en radiogolven combineren.