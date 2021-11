Nederlander wint James Dyson Award met PlasticScanner (video)

TU/D-alumnus Jerry de Vos heeft met zijn Plastic Scanner een handzaam apparaatje ontworpen waarmee je snel kunt zien van welk soort plastic iets gemaakt is. Informatie die belangrijk is voor hergebruik en recycling van het wereldwijd groeiende plastic afval. Zijn innovatieve en creatieve ontwerp heeft hem een van de drie James Dyson Awards 2021 opgeleverd.

Omdat plastic maar lastig te recyclen is, belandt het vaak op de vuilnisbelt. Of op het strand en in onze oceanen. Maar door de juiste technologieën te gebruiken, zouden plastics aan het einde van hun levensduur succesvol en op grote schaal kunnen worden gerecycled en omgevormd tot nieuwe producten.

Een van de uitdagingen daarbij is om het plastic te identificeren, zodat het op de juiste manier kan worden gerecycled. Die technologie bestaat, maar is duur en schaars.

De Plastic Scanner, die De Vos uitvond voor zijn masteropleiding Integrated Product Design, is een handzaam apparaatje. Houd je het tegen een kunststof composiet, dan laat het de gebruiker weten van welk kunststof het gemaakt is. Dat gebeurt door middel van infrarood licht dat de bestandsdelen van de kunststof detecteert.

De Vos maakt deel uit van Precious Plastic, een organisatie met als doel plastic afval te verminderen. Door zijn werk voor Precious Plastic heeft hij de negatieve impact van plastic van dichtbij gezien, maar ook de bottlenecks die ontstaan wanneer plastic niet wordt geïdentificeerd en gesorteerd in het recyclingproces. Over de hele wereld wordt dit proces grotendeels met de hand gedaan, wat tijd kost en foutgevoelig is. Met eigen ogen zag De Vos hoe er in een grote Nederlandse fabriek succesvol gebruik werd gemaakt van een techniek waarbij infraroodreflectografie helpt bij het sorteren. Een belangrijke stap die ervoor zorgt dat afval op de juiste manier gerecycled wordt. Het werd zijn missie om deze techniek beschikbaar te maken voor iedereen waar ook ter wereld.

Voor zijn afstudeerproject ontwikkelde De Vos een draagbaar plastic scannertje dat draait op nabij-infrarood spectroscopie, een technologie die meer dan 75% van alle plastics die we in het dagelijks leven gebruiken kan identificeren. Het apparaatje dient als een open source-project, waarvan de onderdelen lokaal kunnen worden ingekocht en vervaardigd. De Plastic Scanner helpt dus om kunststoffen handmatig juist te scheiden zodat producten van betere kwaliteit hergebruikt kunnen worden. Een belangrijke vooruitgang, omdat wereldwijd veel afvalscheiding nog met de hand gebeurt.

Het project maakt gebruik van de open source GPL-v3 licentie, wat betekent dat het derden vrij staat het project te gebruiken, mits dit recht ook aan anderen wordt doorgegeven en de auteur(s) wordt (worden) genoemd.

De Plastic Scanner bouwt voort op het ReReMeter-project van Armin Straller, door zijn technologie in een draagbare vorm toe te passen. Dit ontwerp vormde de basis voor De Vos om de Plastic Scanner uiteindelijk tot een tastbaar product te maken door het voortdurend te herhalen en te verbeteren met bijvoorbeeld een minicomputer, batterij, scherm, knop en de behuizing van het uiteindelijke prototype.

Tijdens zijn afstudeerproject kwam De Vos erachter dat veel plastic dat in onze oceanen terechtkomt, afkomstig is uit lage- en middeninkomenslanden. Hij wil dan ook juist in deze landen recycle-initiatieven steunen op de wijze waarop hij ook zijn Plastic Scanner ontwierp: tegen lage kosten en op een gebruiksvriendelijke manier. Tijdens de ontwikkeling van de Plastic Scanner sprak De Vos recycle experts uit India, Indonesië, Kenia en Curaçao om er zeker van te zijn dat zijn model geschikt is voor eindgebruikers.

What's next?

Nu zijn ontwerp de Dyson Award heeft gewonnen, heeft De Vos een team van vrienden om zich heen verzameld die gespecialiseerd is in embedded systems en machine learning. Samen ontwikkelen zij nieuwe prototypes en testen ze de scanner in zowel een industriële omgeving als in een omgeving met beperkte middelen. Zijn lange termijndoel is ervoor zorgen dat het project zichzelf alsmaar blijft vernieuwen, met DIY-versies van de scanner, terwijl de open source-documentatie alsmaar aangevuld wordt waardoor het voor anderen makkelijker wordt om mee te doen en een bijdrage te leveren aan de missie.

"Ik wil dat de Plastic Scanner een eenvoudig, open source-apparaat wordt dat de meest voorkomende soorten plastic kan identificeren. Het winnen van de James Dyson Award helpt het ontwikkelingsproces versnellen, zowel aan de elektronica- als aan de softwarekant. Door de kwaliteit van het apparaat continu te verbeteren en het intuïtief reproduceerbaar te maken, hoop ik iedereen in staat te stellen plastic goed te identificeren en te sorteren, en zo de misschien wel meest complexe barrières voor plasticrecycling in de wereld weg te nemen."

