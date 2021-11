Nick Habraken wint Wim van der Hoek Award 2021

Nick Habraken, die aan de TU Eindhoven afstudeerde op het herontwerp van een robot voor microchirurgie, heeft de Wim van der Hoek Award gewonnen. De jury : “Door nauwgezet naar de toepassing van de robot te kijken, is Nick gekomen tot een innovatieve, ‘niet-menselijke’ topologie, die is toegespitst op de functie die het apparaat moet vervullen.”

Habraken studeerde dit voorjaar bij Werktuigbouwkunde af op het herontwerp van de operatierobot, die medisch-technologisch bedrijf Microsure in Son ontwikkelde voor onder meer borstreconstructie. Bij een dergelijke operatie moeten bloed- en lymfevaten met diameters van minder dan een millimeter worden gehecht; die precisie is voor een mens bijna onhaalbaar.

Habraken begon met een uitgebreide beschouwing van de toepassing en de daaruit voortvloeiende vereisten op technisch en ergonomisch vlak. In de robotica wordt vaak geprobeerd de menselijke motoriek na te bouwen. Habraken koos er echter voor om dat niet te doen en kwam zo tot een innovatieve, ‘niet-menselijke' topologie, die is toegespitst op de functie die de robot moet vervullen.

Het ontwerp was volgens de jury van hoge kwaliteit. "Op zowel systeem- als detailniveau gaf Nick voor alle functies een haalbare, onderbouwde en compleet uitgewerkte invulling. De nadruk lag daarbij op een uitgekiende beheersing van de vrijheidsgraden van de robot, die in een compacte, steriele ruimte moet kunnen bewegen. Dit geheel in de geest van Van der Hoek's constructieprincipes."

DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) stelde de Wim van der Hoek Award, ook wel Constructeursprijs genoemd, in 2006 in ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van nestor in de constructieprincipes Wim van der Hoek (1924-2019). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde aan de technische universiteiten en de hogescholen in Nederland en België. Aan deze prijs zijn verbonden een oorkonde, een trofee gemaakt door de Leidse instrumentmakers School en een geldbedrag, gesponsord door TU/e-instituut EAISI.

Zeven nominaties

Criteria bij de beoordeling van de afstudeerverslagen zijn kwaliteit van het ontwerp, onderbouwing en innovativiteit, alsmede de geschiktheid voor gebruik in het onderwijs in de constructieprincipes. De jury, onder voorzitterschap van DSPE-bestuurslid Jos Gunsing (MaromeTech), ontving dit jaar zeven nominaties, ingediend door de afstudeerbegeleiders/hoogleraren van de betreffende studenten. Ze zijn afkomstig van TU/e, TU Delft en Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven.