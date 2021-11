Brainport start met lessen in Additive Manufacturing

Additive Manufacturing (AM) wint steeds meer terrein binnen de industrie en de markt voor deze technieken groeit snel. Zo wordt er voorspeld dat tegen 2025 de wereldwijde markt voor AM verdrievoudigt ten opzichte van 2019. Om deze groei kracht bij te zetten, is kennisdeling en het opleiden van productiespecialisten, inkoopmedewerkers en business developers uit verschillende sectoren essentieel. Negen bedrijven en organisaties uit de hightech maakindustrie van Brainport Eindhoven bundelen daarom de krachten en hebben de Additive Manufacturing learning community opgericht.

De negen initiërende partijen van de community onderschrijven dat Additive Manufacturing een volwaardige productietechnologie aan het worden is met een diversiteit aan materialen en printtechnologieën. De technologie biedt mogelijkheden voor heel veel applicatiegebieden. Hierdoor kan het voor de (eind)gebruiker een uitdaging zijn om alle mogelijkheden te overzien. Nederland heeft een sterke kennispositie op Additive Manufacturing, met meer dan 200 AM-leveranciers en een grote groep productiebedrijven die actief zijn in verschillende markten. De kennis en ervaring van deze koplopers willen de initiatiefnemers nu delen om meer bedrijven kennis te laten maken met de technologie, nieuwe innovatiesamenwerking op te starten en meer business te creëren met behulp van Additive Manufacturing.

De initiatiefnemers zijn: Brainport Development, Mikrocentrum, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, RAI Automotive Industry NL, Brainport Industries, Smart Industry Hub Zuid, K3D-AddFab (met KWME, NTS, De Valk, Additive Industries en K3D), AMcubator (met Additive Center, Marketiger, AM-flow, DSM, AM-Solutions, Hexagon) en het fieldlab MM3D (Industrio, AMPC, TU/e).

Twaalf masterclasses met focus op businesscreatie

Onder de vlag van de Additive Manufacturing learning community, worden twaalf masterclasses aangeboden. Deze zijn specifiek gericht op de sectoren: hightech manufacturing, healthcare, mobility, safety & security en aerospace. Geïnteresseerden leren over nieuwe businesscreatie met behulp van AM. Naast het leren over de voordelen en kansen die Additive Manufacturing oplevert, bieden de masterclasses specifieke diepgang over integratie van deze technieken in bestaande productieprocessen, hoge volume productiemogelijkheden, flexibele toeleverketens, automatisering en spare parts productie. Met deze kennis leren de deelnemers de mogelijkheden voor de business case bij het eigen bedrijf en een opvolging met het netwerk aan AM-bedrijven in de regio.

Centraal staat het ontsluiten van hoogwaardige kennis naar potentiële gebruikers die hen helpt in de strategische overwegingen rondom investeringen in Additive Manufacturing voor productie. De businesscase staat centraal, die aan de hand van bestaande voorbeelden uit verschillende sectoren wordt toegelicht. Dit maakt de masterclasses interessant voor zowel eindgebruikers als voor productiebedrijven.

De eerste twee masterclasses voor de sectoren healthcare en safety & security worden gehouden op 8 en 9 december tijdens de 3D Delta Week. Tijdens deze evenementweek in de Benelux worden meer dan 20 3D Manufacturing evenementen georganiseerd. Doordat de masterclasses onderdeel zijn van deze evenementweek, hebben deelnemers de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan andere evenementen tijdens de week, in het bijzonder de 3D Production Days waarvan vakbeurs RapidPro onderdeel is.

Gratis cursus 3D printen in de praktijk

Naast de masterclasses, biedt de kennis- en netwerkorganisatie Mikrocentrum via het Brabant Leert Door initiatief, geïnteresseerden de mogelijkheid om gratis kennis te maken met AM via de cursus 3D printen in de praktijk. Tijdens deze cursus leren de deelnemers alles over de verschillende 3D printtechnieken, de processtappen, de ontwerpregels en praktische toepassingen. Deze tweedaagse cursus start op 18 mei 2022 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden kan via de Mikrocentrum website.

Nieuwe kansen zien door bestaande voorbeelden

De initiatiefnemers zorgen voor opvolging van besproken zaken en spreken daarom over een learning community. Denk aan verdere verdieping op conclusies en vraagstukken die in de masterclasses en cursus boven tafel komen, de mogelijkheid tot inbrengen van cases, maar ook verwijzing naar opleidingen, gemeenschappelijke innovatieprojecten, en subsidies of financieringsmogelijkheden. Hiermee willen de initiatiefnemers een netwerkeffect op gang brengen, waarmee men gezamenlijk bouwt aan implementatie van Smart Industry.

Organisatie, met en voor de AM-industrie

Meer informatie over de AM learning community en de activiteiten die worden georganiseerd is te vinden op de website van Brainport Eindhoven. Ook nodigen de initiatiefnemers andere partijen uit om aan te sluiten in het delen van hun kennis. Hiervoor kunnen partijen contact opnemen met Brainport Development.