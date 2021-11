Werk jij in de installatie- of isolatiebranche en wil je altijd kunnen beschikken over de laatste informatie over veilig en gezond werken? Of ben je leidinggevende en wil je dat jouw medewerkers zich altijd kunnen inlezen over veilig werken? Gebruik dan de nieuwe gratis ArboTechniek Veiligheidsapp!

Deze gebruiksvriendelijke app helpt vakmensen in de techniek veilig en gezond te werken. Over allerlei thema’s vind je stappenplannen voorzien van handige afbeeldingen. Zo kun jij altijd, ook op het laatste moment, checken hoe het ook alweer zat. Je kunt hier meer lezen over hoe de app – mede met bijdragen van vakmensen uit de branche – tot stand is gekomen.De app – die voortdurend zal worden bijgewerkt op basis van ontwikkelingen in de branche en feedback van eindgrebruikers – is geheel gratis te gebruiken.De app is te vinden op https://www.arbotechniekveiligheidsapp.nl/