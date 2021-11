‘Bedrijfsleven kan duurzame plannen onmogelijk waarmaken’

Ondanks de belofte om te verduurzamen zijn er nauwelijks bedrijven die daadwerkelijk haast maken met dit streven. Dat concludeert South Pole, projectontwikkelaar en leverancier van klimaatoplossingen, uit eigen onderzoek. Ambities worden zo ver doorgeschoven dat de haalbaarheid nog maar zeer de vraag is. En ondanks dat aanpassing aan klimaatveranderingen als een absolute prioriteit wordt gezien ontbreekt in veel gevallen een duidelijke strategie hiervoor en wordt er nog maar nauwelijks budget voor vrijgemaakt. Ook in Nederland zijn de groene ambities van bedrijven nog lang niet altijd terug te zien.

Voor het onderzoek vroeg South Pole 200 bedrijven wereldwijd naar de plannen om te verduurzamen. Daarbij bleek dat het bedrijfsleven steeds vaker beloftes doet om groener te worden. Bijna de helft van de ondernemingen geeft aan dat zij net zero emissiedoelstellingen hebben vastgesteld, wat neerkomt op het streven om CO 2 -neutraal te worden. In veel gevallen zijn deze beloftes niet wetenschappelijk onderbouwd en nauwelijks realistisch te noemen. In zestig procent van de gevallen moet dit streven pas na 2040 zijn gerealiseerd, of is er geen jaartal op de ambities geplakt.

In Nederland heeft nog geen tien procent van de Nederlandse ondernemingen de net zero emissiedoelstellingen vastgesteld, concludeert Head Climate Solutions Nederland René Groot Bruinderink. "Dit maakt duidelijk dat bedrijven zich niet realiseren dat er haast gemaakt moet worden met verduurzamen. Ook voor de bedrijven zelf, die zich al op zeer korte termijn moeten gaan houden aan afspraken hierover. Het niet hebben van een plan en doelstelling kan voor hen grote problemen opleveren."

Worsteling

Het onderzoek toont de worsteling van het bedrijfsleven met klimaatverandering. In totaal noemt 58 procent van de ondervraagde bedrijven aanpassingen op dit gebied een belangrijke prioriteit. Een op de vijf vindt echter dat het over een duidelijke strategie beschikt om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Slechts zeven procent van de bedrijven heeft extra budget vrijgemaakt om deze plannen ook uit te voeren. Opvallend is dat de bedrijven de druk om te verduurzamen voornamelijk voelen vanuit consumenten. Ondanks toenemende inmenging van de overheid wordt dit nauwelijks als drukmiddel ervaren.