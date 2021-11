Kees Verbaan (NTS) ontvangt Ir. A. Davidson Award 2021

Tijdens de twintigste editie van de Precisiebeurs werd onder auspiciën van DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) de Ir. A. Davidson Award uitgereikt aan Kees Verbaan. Verbaan is systeemarchitect bij NTS Development & Engineering Eindhoven. Hij ontving de prijs voor 'zijn cruciale bijdragen aan complexe NTS-projecten en zijn brede inzet voor kennisdeling en ontwikkeling van zijn vakgebied'.

De prijs dient ter stimulering van jong talent en is bedoeld voor een jonge precisietechnoloog die enige jaren werkzaam is in een bedrijf of een instituut en aantoonbaar prestaties heeft geleverd die intern en extern worden erkend. Tevens moet hij/zij door zijn/haar enthousiasme voor het vakgebied een positieve uitstraling hebben naar jeugdige collega's.

De prijs is vernoemd naar de autoriteit op fijnmechanisch gebied bij Philips in de jaren vijftig en zestig en wordt elke twee jaar uitgereikt, dit jaar voor de achtste keer. Hij omvat een oorkonde, een geldbedrag gesponsord door DSPE en een trofee. Deze trofee, gemaakt door de Leidse instrumentmakers School, verbeeldt de handboekenreeks voor de fijnmechanische techniek waarmee Davidson de basis legde voor de constructeurs-community van Philips. De jury ontving dit jaar tien nominaties.

Cruciale bijdragen

Verbaan studeerde Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Utrecht en de TU Eindhoven, waar hij in 2015 promoveerde bij Maarten Steinbuch op een onderzoek naar de rol van demping bij de besturing van nauwkeurige systemen. Daarna ging hij aan de slag als systeemarchitect bij eerstelijnssysteemleverancier NTS in Eindhoven. In die functie richt hij zich op ontwerpuitdagingen met betrekking tot nauwkeurig positioneren in complexe machines. Daarbij maakt hij gebruik van zijn uitgebreide kennis van constructieprincipes en in het bijzonder passieve demping, het onderwerp van zijn promotie-onderzoek. Zo leverde hij in een leidende rol cruciale bijdragen aan uitdagende, voor NTS zeer belangrijke projecten.

Enthousiasmerend en positief-kritisch

Volgens de jury kan Verbaan als systeemarchitect goed schakelen tussen de benodigde diepgang in de techniek en de kostprijsdoelstelling en overige randvoorwaarden vanuit de klant. Door zijn enthousiasmerende en positief-kritische opstelling weet hij het projectteam daarin telkens mee te krijgen. Ook is hij niet bang om zijn handen - spreekwoordelijk - vuil te maken, door zo nodig te helpen bij assemblage in de cleanroom of voor pizza te zorgen als het team even moet doorhalen. Verder is hij betrokken bij kennisdeling en competentie-opbouw binnen en buiten NTS. Zo maakt hij altijd tijd vrij voor begeleiding van collega's en studenten, en levert hij bijdragen aan meetings van DSPE en internationale brancheverenigingen. Op het gebied van zijn specialisme, passieve demping, draagt hij als docent via Mechatronics Academy bij aan twee cursussen van het High Tech Institute.

"Echte professional"

"Al met al bestrijkt Kees Verbaan, op theoretisch en praktisch gebied, een breed scala aan disciplines en activiteiten. Dat doet hij met zijn karakteristieke hulpvaardigheid en enthousiasme", aldus juryvoorzitter Willem Tielemans. "Hij interesseert zich voor de richting waarin zijn vak zich ontwikkelt en helpt zijn werkgever hierop in te spelen. Zo weet hij anderen te sturen en verbinden, om gezamenlijk ontwikkelingen voort te stuwen. Dit alles maakt hem een echte professional in zijn rol, een aanwinst voor het vakgebied van de precisietechnologie en een terechte winnaar van de Ir. A. Davidson Award 2021."