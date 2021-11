Dassault Systèmes ontwikkelt virtual twin om gewicht van glazen flessen te verminderen

Drie aanbieders van duurzame oplossingen voor de glasindustrie gaan samen innovatieve technologie toepassen om de stevigheid van glazen flessen te vergroten, zodat het gewicht ervan aanzienlijk kan worden verminderd.

De partners zijn Dassault Systèmes, Ardagh Group en Exxergy. Zij maken gebruik van 'virtual twins' om een speciale coating voor de iconische Johnnie Walker-fles te ontwikkelen die moet zorgen dat de glazen fles zeer licht van gewicht wordt, zonder dat concessies worden gedaan aan de stevigheid en de vorm van de fles.Het is voor het eerst dat op basis van een virtual twin geprobeerd wordt om de tijd en de kosten terug te dringen die nodig zijn om glasproducten te testen. Ook is het doel om de hoeveelheid grondstoffen en energie die in het proces worden gebruikt, sterk te verminderen. De testen vormen bovendien een stap in de plannen van de glasindustrie om ‘net zero' te worden.Een virtual twin is een realtime digitale weergave van een product of proces dat wordt gebruikt om nieuwe innovaties te modelleren, te visualiseren en te voorspellen nog voordat er fysieke proeven plaatsvinden. In dit geval wordt een nieuwe externe coating voor glazen flessen gesimuleerd. De proef zal een nieuwe externe coating voor de glazen fles onderzoeken en ontwikkelen. De coating gaat het optreden van microscheurtjes in het glasoppervlak tegen. Hierdoor kan het glas veel lichter uitgevoerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de stevigheid. De fles behoudt daarbij zijn recycleerbaarheid. Als de virtuele proef een succes is, zal de coating vanaf de zomer van 2022 worden getest op glazen flessen.Ardagh Group is een wereldwijde leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen. Het concern werkt voor dit project nauw samen met Exxergy, een internationaal adviesbureau op het gebied van hernieuwbare energie en recycling van glas. Samen gaan zij de coatings onderzoeken en ontwikkelen voor drankenconcern Diageo, de fabrikant van onder andere Johnnie Walker, Smirnoff en Gordon's gin. Dassault Systèmes levert op contractbasis onderzoeksdiensten, met behulp van zijn Biovia-applicaties. Hiermee kan een virtual twin op nanoschaal van de coatings worden gecreëerd, waarbij de interactie met het oppervlak van het glas wordt gesimuleerd en de werkzaamheid kan worden getest.