Full-scale Roboat start zelfvarende pilots op de Amsterdamse grachten (video)

De autonoom varende Roboat op ware grootte start deze maand met tests in de Amsterdamse grachten. "We hebben nu een hogere precisie en robuustheid in de waarnemings-, navigatie- en controlesystemen, inclusief nieuwe functies, zoals close-proximity benaderingsmodus voor aanleggen en verbeterde dynamische positionering, zodat de boot kan navigeren in echte wateren," zegt directeur Daniela Rus van CSail.

"Het besturingssysteem van de Roboat past zich aan aan het aantal mensen in de boot."

Eerder voeren er al Roboats op (waterfiets)schaal rond, maar MIT's Csail heeft 'the real thing' nu ook opgeleverd. De twee full-scale Roboats die in Amsterdam zijn gelanceerd, kunnen tot vijf mensen vervoeren, afval verzamelen, goederen afleveren of on-demand infrastructuur bieden. Ze hebben twee stoelen die tegenover elkaar ​​en zijn volledig elektrisch met een batterij ter grootte van een kleine kist, waarmee ze ongeveer 10 uur kunnen varen en draadloos opladen. Men richt zich op het ontwikkelen van 3 use-cases: personenvervoer, logistiek (afvalinzameling), inventarisatie van waterinfrastructuur en monitoring van de waterkwaliteit.

Met behulp van GPS bepaalt de Roboat autonoom de beste route vanaf verschillende punten in de grachten, terwijl hij continu de omgeving scant om aanvaringen te voorkomen met objecten zoals bruggen, pilaren en andere boten.

Waarnemingskit

De Roboat is uitgerust met Lidar en verschillende camera's die 360° zicht mogelijk maken. Een bundel sensoren, een waarnemingskit genaamd, stelt de boot in staat zijn omgeving te 'begrijpen'. Als de kit wordt geconfronteerd met onbekende objecten, zoals een kano, markeren algoritmen het item als 'onbekend', waarna het team de objecten later handmatig kan selecteren en taggen.

Kleine camera's leiden de boot naar het dockingstation of andere Roboats en detecteren vervolgens specifieke QR-codes, waardoor ze verbinding kunnen maken om tijdelijke bruggen te vormen of drijvende podia.

Het rompontwerp maakt het mogelijk om bovendekken te wisselen, afhankelijk van het gebruik.

Fabio Duarte, hoofdwetenschapper van het project: "Om veiligheidsredenen is het de vraag of het behalen van autonomie van niveau A wenselijk is. Net als een brugwachter zal een onshore operator Roboat op afstand monitoren vanuit een controlecentrum. Eén operator kan meer dan 50 Roboat-eenheden bewaken, wat een soepele werking garandeert."