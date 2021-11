Nederlandse producent van industriële 3D printers innoveert met 3D bioprinters en 3D foodprinters

Felixprinters, een van de Nederlandse producenten van industriële 3D printers, vierde op 31 oktober jl. zijn 10-jarige bestaan. Het bedrijf heeft zich hoofdzakelijk toegelegd op filament-printing (Filament Deposition Modeling, FDM), waarbijSinds enkele jaren produceert het bedrijf ook 3D bioprinters voor laboratoriumtoepassingen en binnenkort presenteert het bedrijf zijn eerste foodprinter. kunststoffen als printmateriaal gebruikt worden.

De printers worden vooral geleverd aan productiebedrijven, die kunststof producten, onderdelen of componenten fabriceren.

CEO Guillaume Feliksdal verwacht dat de markt voor industriële 3D printing de komende jaren snel gaat groeien. "Marktonderzoeksbureau Strategy&, onderdeel van PwC, voorspelt bijvoorbeeld dat het marktvolume voor industriële 3D-printproducten en -technologie in 2030 groeit tot 22,6 miljard euro. Lux Research becijferde dat de totale waarde aan 3D geprinte onderdelen in dat jaar 51 miljard dollar zal bedragen. Met name sectoren als lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en de medische industrie wordt een groot potentieel toegedicht. In onze visie is 3D printing vooral aantrekkelijk voor kleinere batches waarvoor de ontwikkeling van mallen te kostbaar en te tijdrovend is; voor de ontwikkeling van prototypes, voor de maquettebouw en de productie van onderdelen met specifieke eigenschappen.

"Op dit moment gebruikt slecht een klein deel van de productiebedrijven 3D printers. De toepassing van 3D printing bevindt zich vaak nog in een experimenteel stadium, want industriële bedrijven zijn erg terughoudend om over te stappen op nieuwe productiemethodes. Om de technologie echt aantrekkelijk te maken, moet 3D printing bovendien volledig in de bedrijfsprocessen geïntegreerd worden. Het is niet toevallig dat de Vereniging FME dit jaar een werkgroep heeft opgericht, die de industrie moet voorlichten over de mogelijkheden van 3D productietechnologie."

Innovatie en productontwikkeling

Verdere productontwikkeling en innovatie zijn volgens Feliksdal eveneens een belangrijke stap in de acceptatie van 3D printing. Onderzoek naar nieuwe printtechnologie en nieuwe printmaterialen is noodzakelijk. Felixprinters heeft het concept van de eigen FDM-printers in de loop der jaren geoptimaliseerd, maar heeft daarnaast een bioprinter ontwikkeld, die toegepast wordt voor laboratoriumproeven in de (bio)medische industrie. Op dit moment is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een foodprinter, die eind van het jaar officieel gepresenteerd wordt. De foodprinter kan gebruikt worden voor het printen van voedingsmiddelen, die gemaakt worden van materiaal met een pasta-achtige consistentie.

10 jaar na de hobby-start

Felixprinters vierde onlangs zijn tienjarige bestaan. Het bedrijf werd op 31 oktober 2011 officieel opgericht door de huidige CEO Guillaume Feliksdal. Na een opleiding werktuigbouwkunde en een carrière bij bedrijven die zich bezighouden met industriële automatisering en robotica, bouwde hij een eigen 3D printer voor de productie van onderdelen voor een speelgoedrobot. Deze printer bouwde in de beginfase, die voornamelijk gedomineerd werd door zelfbouwprinters, een grote bekendheid op. Het prototype werd in de jaren daarna ontwikkeld tot een volwaardige 3D printer, waarvan nu 8 modellen leverbaar zijn in drie series. Vader Wilgo Feliksdal, die al vanaf de oprichting zeer nauw betrokken was bij het bedrijf, kwam in 2013 officieel in het bedrijf. Hij bracht uitgebreide ervaring met procesautomatisering en productie in. Samen met Guillaume vormt hij nu de directie.

Felixprinters is een van de tien Nederlandse producenten van 3D printers. Daarnaast zijn er ook nog zo'n tien buitenlandse aanbieders op de Nederlandse markt actief. In het segment van compacte FDM-printers heeft Felixprinters in ons land een marktaandeel van zo'n 5 procent. De omzet steeg de afgelopen jaren met gemiddeld zo'n 20 tot 30 procent per jaar. Ook tijdens de coronacrisis in 2020 boekte het bedrijf goede resultaten. Felixprinters is wereldwijd actief, maar naast Nederland zijn de belangrijkste afzetmarkten Duitsland, de Verenigde Staten en Rusland.