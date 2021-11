Nederlandse scheepsbouwers produceren ’golf aan elektrische schepen’ 

De elektrische veerboot Bryggen won onlangs de KNVTS Ship of the Year Award 2021.

Met een golf aan elektrische, hybride en emissieloze schepen, zowel ontwerpen als concrete orders, zet de Nederlandse maritieme industrie een volgende stap in zijn streven een actievere rol te spelen in de energietransitie.

Openbaar Vervoerbedrijven in diverse landen willen hun watertransport verduurzamen - van Ontario tot Amsterdam. Dit levert een groeiend aantal orders op voor elektrische en hybride veerponten bij Nederlandse scheepsbouwers, die op hun beurt orders in de keten plaatsen voor onder andere batterij- en laadtechnologie.

"Er gebeurt sinds ongeveer 2010 al best wel wat in het nadenken over/opstarten van/ontwikkelen van emissieloze/milieuvriendelijke vaartuigen, zowel bij de bedrijven als de universiteiten, maar vooral in de laatste 12-24 maanden begint de boel op grotere schaal los te komen", zegt woordvoerder Michel Revet van Netherlands Maritime Technology (NMT). "Er worden bijvoorbeeld meer series besteld in plaats van one-offs."

Zowel het besef dat de verduurzaming van producten en diensten sneller kan als de wereldwijde kansen die dit biedt op economisch en technologisch vlak, zorgen ervoor dat experimenten en ontwikkelingen die tot voor kort nog op de tekentafel lagen, nu daadwerkelijk worden gebouwd voor een reeks aan nationale en internationale klanten.

Experimenten zijn uitgegroeid tot economisch levensvatbare producten die seriematig gebouwd en geleverd kunnen worden - iets wat in de meeste landen momenteel nog niet mogelijk is. "Dat is terug te zien in de orderboeken. Uit de hele wereld krijgen grote en kleine Nederlandse scheepsbouwers en batterijleveranciers opdrachten."

Met ruim 20.000 bedrijven vormen maritieme, offshore en havengerelateerde organisaties een belangrijke bron van werkgelegenheid. Momenteel werken er zo'n 285.000 mensen in en voor de sector. De totale toegevoegde waarde bedraagt een kleine 25 miljard euro, het exportvolume 30 miljard en het aandeel in het BBP 3,1%.

Er zijn wereldwijd inmiddels uiteraard ook andere bedrijven die dit soort schepen ontwerpen en bouwen, bijvoorbeeld in Turkije, China en Australië, maar niet in de mate waarin dat hier gebeurt. "Dat komt door ‘de cluster'", aldus Revet. "Bottom line: eigenaars, bouwers, leveranciers, dienstverleners, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, brancheverenigingen en (lokale) overheden werken - grosso modo - goed samen. In Nederland zijn er ook regionale deelclusters en functionele (keten) clusters, bijvoorbeeld in/rond Rotterdam, de Drechtsteden-inclusief-Gorinchem, Noord-west Nederland, Noord-oost Nederland, Amsterdam, en Vlissingen."

De elektrificatie komt momenteel in versnelling door het Maritiem Masterplan dat de sector samen met de overheid heeft gelanceerd. Het doel: 30 Nederlandse emissieloze civiele (voorbeeld)schepen in 2030: