Robotgebaseerde Leica BLK ARC en vliegende Leica BLK2FLY voor scanoplossingen in lastige omgevingen

Hexagon AB heeft de Leica BLK ARC en de Leica BLK2FLY geïntroduceerd. Met de nieuwe apparatuur wordt de BLK-serie uitgebreid met volledig autonoom werkende reality capture oplossingen.

De Leica BLK ARC is een laserscanner die specifiek ontwikkeld is om de navigatie van robots en andere platforms te verbeteren om zo autonome, mobiele laserscanning te maken. De BLK ARC is in combinatie met een robot volgens de leverancier snel, nauwkeurig en flexibel inzetbaar. Met een minimale tussenkomst van de gebruiker kunnen 3D puntenwolken en/of beelden van veranderende omgevingen gemaakt worden.



De Leica BLK2FLY is een volledig geïntegreerd en autonoom vliegend laserscanapparaat. Met een paar tikken op een tablet kunnen gebruikers objecten en omgevingen vanuit de lucht scannen. Dit is interessant voor bedrijfstakken die behoefte hebben aan nauwkeurige data van ontoegankelijke of moeilijk bereikbare zones (zoals bijvoorbeeld gevels of daken). 'Door opnames vanuit de lucht kan een compleet en nauwkeurig beeld van de kenmerken en afmetingen van de buitenkant van een object gerealiseerd worden', aldus Hexagon.

De BLK ARC en BLK2FLY zijn direct verbonden met HxDR, het cloudgebaseerde visualisatieplatform van Hexagon. Daar kunnen de scandata uit het veld geüpload en opgeslagen worden. Met behulp van AI-toepassingen kunnen ze bovendien zodanig verwerkt worden, dat iedereen direct op maatgemaakte digital reality-beelden te zien krijgt.