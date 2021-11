Drone vliegt maaltijd over het IJ

Kan de inzet van drones de stad leefbaar houden met de toename van verkeer van mensen en goederen? De Dutch Drone Delta, Antea Group, Amsterdam Drone Lab en Thuisbezorgd.nl onderzoeken deze vraag. Om ook aspecten als technologie en publieke acceptatie te testen, wordt per drone een zakelijke maaltijd over het IJ bezorgd.

Het luchtruim benutten

Impact op de stad

Testen en meten

Van restaurant Moon in de A'dam-Toren naar het nieuwe hoofdkantoor van Just Eat Takeaway.com aan de Piet Heinkade. Dat is de hemelsbrede kilometer die de drone gaat vliegen over het 5G-netwerk van KPN. Dutch Drone Delta, Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Amsterdam Drone Lab en Thuisbezorgd.nl hebben deze pilot met name opgestart met het oog op de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst. De pilot moet vooral nieuwe inzichten opleveren: hoe beleven voorbijgangers en omwonenden deze vlucht, wat zijn de effecten op de fysieke leefomgeving en wat is de meerwaarde van deze vorm van bezorging?De pilot onderzoekt de maatschappelijke en economische haalbaarheid van dronebezorging. Henri Deelstra, bestuurslid van de Dutch Drone Delta en Businesslijndirecteur Stad & Klimaat bij Antea Group: "Nederland heeft een enorme mobiliteitsuitdaging waarvoor nieuwe technologie mogelijkheden biedt. Deze mogelijkheden willen we goed onderzoeken, zodat ze in de toekomst op een goede manier toegepast kunnen worden. Dronebezorging van maaltijden is één van de toepassingen die wij onderzoeken. Maar we kijken net zo goed naar drones die medicijnen bezorgen, schepen bevoorraden of havens inspecteren."Om grote steden leefbaar te houden vinden er diverse pilots plaats op het gebied van digitalisering en innovatie, zo ook in de mobiliteit en logistieke sector. Industriële en private pilots binnen de nieuwe Europese wetgeving voor het gebruik van het lager luchtruim zijn hierin uiterst bruikbaar en helpen bij het onderzoek naar een bereikbare stad, nu en in de toekomst. De publieke sector kijkt graag over de schouders van dit initiatief mee hoe dergelijke innovaties duurzaam, sociaal en veilig kunnen.Rondom de vlucht, goedgekeurd door Luchtverkeersleiding Nederland en onder toezicht van een drone operations team, de Politie Eenheid Amsterdam en een patrouilleboot van Rijkswaterstaat, wordt een hele dag getest en gemeten om de effecten op de sociale en fysieke leefomgeving vast te stellen. Er vinden meerdere proefvluchten plaats waarbij de drone gebruikmaakt van de vergunning om op Marineterrein Amsterdam op te stijgen en te landen. Ook worden in samenwerking met studenten van het ROC van Amsterdam bewoners en voorbijgangers bevraagd over hoe ze de dronevluchten ervaren en hoe ze aankijken tegen dronebezorging. Verder vinden er diverse metingen en testen plaats in het kader van geluid, mobiliteit en veiligheid.