Solar Team Twente zegeviert in Solar Challenge Morocco

Solar Team Twente is de winnaar van de Solar Challenge Morocco 2021. Agoria hield de koppositie tot het begin van de derde etappe, toen Twente hem overnam, om gestaag afstand te nemen van de concurrentie. In de laatste twee etappes kwam de leidende positie niet meer in gevaar. Uiteindelijk eindigde Agoria, dat twee jaar geleden won in Australië , als tweede, voor het team van Vattenfall/TU Delft. Top Dutch eindigde als vierde.

In de afgelopen jaren werkte Solar Team Twente nauwgezet aan de ontwikkeling van een aantal componenten specifiek gebouwd voor de zonneauto. Daarbij werkte het studententeam nauw samen met partners uit het bedrijfsleven. Juist die eigen ontwikkelde componenten bleken goud waard in Marokko.

Electrical Engineer Thijs Alberts: "Zo hebben we dit jaar een nieuwe, zelf ontworpen aandrijflijn in gebruik genomen, waaronder de motorcontroller Jasmine." Dat geheime wapen bleek de sleutel tot het succes. "Door te werken met componenten die nauwkeurig te configureren zijn op de specifieke eigenschappen van een auto op zonne-energie en de omstandigheden van de race hebben we hier een nagenoeg probleemloze wedstrijd kunnen rijden. Dit was een geweldige test voor de auto en bovendien belangrijke winst voor de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden met behulp van zonne-energie."

Zware race

Hoewel Solar Team Twente tijdens de race geen grote problemen kende, was het zeker geen gemakkelijke race. Raceleider Thomas Jansink: "De omstandigheden in Marokko waren zwaar en gevarieerd: in het Atlasgebergte moest Red Horizon, zoals de auto heet, stijgingspercentages van meer dan 12 procent overwinnen, zich een weg banen door drukke dorpen, de klappen door de hobbels van ruige onverharde wegen opvangen en het was ook zeker spannend om met de zonneauto door wadi's gevuld met water te rijden. We zijn vooral kalm en nuchter gebleven, en samen gekeken hoe we dat het beste konden aanpakken. Dat heeft goed gewerkt."

De zonnewagen van runner-up Agoria was oorspronkelijk ontworpen voor de vlakke Outback van Australië. De challenge in Marokko telde maar liefst 6065 hoogtemeters en steile hellingen tot 12%. De route liep ook langs tal van dorpen en steden waar de zonnewagen moest rijden in het hectische Marokkaanse verkeer. Halverwege de wedstrijd kregen de deelnemers ook te maken met een storm waardoor enkele wegen onder water stonden. 'De helft van de deelnemende teams konden niet alle etappes volledig uitrijden. Dit toont nogmaals aan hoe buitengewoon de wedstrijd in Marokko was.', aldus het team in een persbericht

In elk geval lijkt de keuze voor een wagen op drie wielen de beste te zijn geweest: de drie de teams die deze transformatie maakten, eindigden op de eerste drie plekken. Top Dutch, dat op vier wielen bleef rijden, eindigde ook als vierde.