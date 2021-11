Innovatieve schepen, technieken en werkwijzen zetten de toon tijdens Maritime Awards

Met 15 genomineerden voor 5 Maritime Awards bewijst de maritieme sector nog lang niet te zijn uit-ontwikkeld. Elk genomineerd onderzoek en product toont de kracht van samenwerking, R&D en kwaliteits-productie. Van onderdelen voor onderzeeboten en modulaire ontwerpmethodes tot vaccinatieprogramma’s en complete elektrische, al dan niet autonome, vaartuigen, twee thema’s springen er volgens de jury duidelijk uit: innovatie en duurzaamheid.

90 procent van alles dat vervoerd wordt, wordt over zee vervoerd. Dus: al het vervoer per trein, vrachtwagen en vliegtuig over de hele wereld is bij elkaar slechts 10%. Het belang van de zeescheepvaart voor de wereldhandel wordt vaak niet gezien, maar toen containerschip Ever Given begin 2021 het Suezkanaal in Egypte blokkeerde, bleek het moeilijk te onderschatten. En het was niet voor niets een Nederlandse reder, ALP Maritime, die het schip, en daarmee een deel van de wereldvaart, weer vlot trok.

De maritieme sector bestaat overigens niet alleen uit vervoer, denk aan baggerij, sleepvaart, visserij, offshore installatiewerk en meer. De Nederlandse industrie speelt op al deze terreinen een rol, wat leidt tot zo'n 30 miljard euro aan export.

In de afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe diensten, producten, methoden en onderzoeken in het leven geroepen. Dat die resultaat opleveren, werd maandagvond duidelijk tijdens de uitreiking van de Maritime Awards 2021 in De Doelen te Rotterdam.

Vijf bedrijven, onderzoekers en ontwerpers kregen een prijs uitgereikt voor een bijzondere, praktisch inzetbare innovatie:

Maritime Innovation Award 2021:

Demcon Unmanned Systems - voor een nieuw type elektrische autonome onbemande vaartuigen.

Demcon ontwikkelde een nieuw, gepatenteerd positioneringssysteem voor nauwkeurige, betrouwbare en duurzame besturing van USV's. Op basis van gestandaardiseerde systeemarchitectuur en platformontwerp kan het scheepsontwerp worden aangepast en geschaald in grootte, vermogen en stuwkracht. Hiermee is deze technologie breed inzetbaar en kan er veel verschillende apparatuur in worden geïntegreerd - in feite op maat gemaakte USV's.



Bijzonder is dat het systeem (‘een vaste thrusterconfiguratie') het moegelijk maakt om in alle richtingen te bewegen zonder bewegende stuuronderdelen, zoals roeren of draaischijf thruster-pods. USVs kunnen hierdoor zeer nauwkeurig manoeuvreren. Daarnaast heeft Demcon een ‘onzinkbare' rompvorm ontwikkeld en zijn de nieuwe USV's onderhoudsarm, stil en duurzaam (o.a. vawege de afwezigheid van tandwielen, smeermiddelen, vloeistoffen en een emissieloos systeem).

Maritime Designer Award 2021:

Lex Keuning - voor additionele scheepsvoortstuwing met behulp van windenergie (forse brandstofbesparing)

De toepassing van hulp zeilvermogen voor de (hulp) voortstuwing van vrachtschepen neemt een grote vlucht. Een van de systemen die momenteel worden ingezet, is de Magnus Rotor. Dit systeem is bekend vanwege zijn eenvoud, bedieningsgemak, hoge lift (opwaartse kracht), betrouwbaarheid en bedieningsgemak.



Het gaat om verticale cylinders die op een schip worden geplaatst. Door rond te draaien geven ze het schip extra stuwkracht (in wezen hetzelfde effect als een curve-ball bij voetbal of tennis), omdat de combinatie van de eigen snelheid van het schip en de werkelijke wind een ‘schijnbare wind' laat ontstaan (d.w.z. de wind die men aan boord voelt).

Keuning's idee (een extra ‘flap') vergoot het rendement van de conventionele rotor. In een samenwerkingsproject van de TU Delft, Afdeling Maritieme Techniek en de Polytechnische Universiteit van Milaan werd bewezen dat Keuning's aanpassing significant efficiënter is dan die van de conventionele rotor.

KVNR Award 2021:

RIVM (Nils van der Kolk, projectleider moeilijk bereikbare doelgroepen). - voor het Covid-19 Vaccinatie- certificeringsprogramma zeevarenden

RNLN Van Hengel-Spengler Award 2021:

Luitenant ter Zee 3e Klasse Noah Stam - voor onderzoek naar onderscheppingsmogelijkheden ballistische raketten en ontwikkeling 3D simulatiemodellen

Stam heeft zijn BSc. afstudeeronderzoek aan het NLDA uitgevoerd op het onderwerp ‘Ballistic Missile Defence'. Hij richtte zich specifiek op de haalbaarheid om intercontinentale ballistische raketten te onderscheppen vanaf een marineschip.



Stam ontwikkelde 3D simulatiemodellen waarmee de pratijktesten nauwkeurig nagebootst kunnen worden. Met behulp van de simulatiemodellen is de Koninklijke Marine in staat om haar Ballistic Missile Defence capaciteit slimmer in te zetten en door te ontwikkelen.

KNVTS Ship of the Year Award 2021:

Damen Shipyards Group - voor elektrische veerboot Bryggen voor Arriva, Kopenhagen

De Bryggen is volledig elektrisch, efficiënt in bedrijf, economisch levensvatbaar en kan 80 personen vervoeren. De duurzame kwalificaties van het schip worden bereikt door een serie van innovatieve digitale scheepsbouwtechnieken, onder andere met metingen op afstand, waarvoor aan boord een netwerk van sensoren is geplaatst. Dit resulteert in een beter rendement en een reductie van de uitvaltijd voor onderhoud.



Daarnaast ontwikkelde Damen een automatisch aanmeersysteem om de laadtijd zo lang mogelijk te maken. Het laadsysteem wordt automatisch gekoppeld aan de walvoeding tijdens het aanmeren. Om de complexe installatie voor het varen/ontladen en aanmeren/laden goed te kunnen aansturen en bewaken, ontwikkelde Damen een nieuw besturingssysteem, waarbij vanaf de brug alles kan worden bestuurd en gevolgd.