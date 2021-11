Waterstofdrone voor offshore efficiency en snelle energietransitie op Noordzee

Tijdens een bijeenkomst van het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park (Metip) in Den Helder beleefde de waterstofdrone DS30W van het Koreaanse Doosan Mobility International zijn Europese luchtdoop. DroneQ Robotic voerde 29 oktober een aantal succesvolle testvluchten uit boven de havenstad.

DMI maakte tevens bekend zich te hebben aangesloten bij het Metip. De partijen gaan gezamenlijk toepassingen onderzoeken voor waterstofdrones in de maritieme sector en offshore-industrie. Zij zien kansen voor maritieme toepassingen als het inspecteren van offshore-installaties en het uitvoeren van search and rescue-missies. DMI stelt zijn nieuwe generatie waterstofdrones beschikbaar voor test- en demonstratievluchten. Metip ondersteunt de realisatie van use cases en pilotprojecten, terwijl DroneQ Robotics de eerst aangewezen leverancier is voor (vlieg)technische bijstand.

Doosan presenteerde in 2020 zijn eerste waterstofdrone, de DS30, met een vliegduur van ruim twee uur. De opvolger van dit toestel, de DS30W, evenaart deze vliegduur, maar is veel beter bestand tegen slechte weersomstandigheden.

Search and rescue missies

Drones met een brandstofcel kunnen tot vier keer langer in de lucht blijven dan accugebaseerde exemplaren. Dit brengt een scala van nieuwe toepassingen in de maritieme sector en offshore industrie binnen bereik. Denk aan het inspecteren van pijpleidingen en offshore installaties, het vervoeren van spoedeisende goederen of het uitvoeren van search and rescue missies.

Versnellen energietransitie

John Spee, projectmanager Metip: "De Noordzee speelt een sleutelrol in de energietransitie. De offshore logistiek speelt een belangrijke rol bij het veilig en efficiënt opereren van het offshore energiesysteem. De toepassing van nieuwe, opkomende sleuteltechnologieën zoals de waterstofdrone, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie."