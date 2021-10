De EIT Community Booster zoekt impactvolle bedrijven om te ondersteunen

De EIT Community Booster is op zoek naar Europese start-ups en scale-ups met impactvolle oplossingen, die hun groei willen versnellen. De beste 20 bedrijven ontvangen ondersteuning bij hun groei ter waarde van in het totaal 1 miljoen euro.

Ondernemers zijn vaak de trekkers van verandering. In het streven naar een duurzaam en inclusief Europa lanceren het Europese Instituut voor Innovation en Technology (EIT) en vijf van zijn communities voor Kennis en Innovatie een gezamenlijk initiatief voor innovatieve bedrijven, die een bijdrage kunnen leveren aan de New European Bauhaus transformatie.



Het initiatief wordt de EIT Community Booster genoemd. Het wordt gecoördineerd door EIT Digital en ook EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility zijn bij het project betrokken. Samen zoeken ze naar de innovatiefste start-ups en scale-ups die duurzame veranderingen voor steden, de industrie, voeding, gezondheid en de kwaliteit van leven in het algemeen kunnen bewerkstellingen. Het doel is hen te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf en hun groei tot internationale gamechangers.



Twintig geselecteerde bedrijven kunnen aan het initiatief deelnemen. Ze ontvangen bedrijfsondersteuning ter waarde van 50.000 euro. Die ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van beurzen en diensten, ontwikkeld om bedrijven naar een volgende fase door te laten groeien.



Het New European Bauhaus initiatief, dat door de Europese Commissie gelanceerd werd, vertaalt de Europese Green Deal naar een tastbare en positieve ervaring waaraan alle inwoners van Europa kunnen meewerken. Met dat doel in het achterhoofd wil de EIT Community Booster start-ups en scale-ups identificeren en ondersteunen die de drie kerndoelen van het New European Bauhaus omarmen:

Duurzaamheid: van klimaatdoelstellingen tot circulariteit, zero-emissie en biodiversiteit Esthetica: kwaliteit van ervaring en stijl, die veel verder gaat dan alleen functionaliteit Inclusiviteit: van het realiseren van diversiteit tot het garanderen van toegankelijkheid en betaalbaarheid.



Het initiatief beweegt zich op meerder niveaus, van mondiaal tot lokaal, is participatief en discipline-overschrijdend. Van de eerste business coaching tot en met intensieve ondersteuning bij het zoeken naar financiering en internationale markttoegang: elk van de vijf programma's biedt een compleet pakket van diensten om bedrijven in verschillende stadia van hun groei te helpen bij hun verdere ontwikkeling, bij het binnenhalen van nieuw kapitaal en bij internationale expansie.

Afhankelijk van hun belangstelling en kennis worden ondernemers uitgenodigd om zich aan te melden voor een of meerdere programma's binnen de EIT Community Booster en het speciale programma over het New European Bauhaus:

EIT Digital Accelerator: voor scale-ups die de digitale transformatie gebruiken om innovatieve oplossingen en producten voor diverse bedrijfstakken, steden en gemeenschappen te ontwikkelen om een groene, veilige en duurzame toekomst te bouwen.

The Clean Cities ClimAccelerator: voor start-ups die innovatieve projecten ontwikkelen voor hernieuwbare energie, mobiliteit, groene ruime en revitalisering, die bijdragen aan duurzamere, gezondere en schonere steden en die zo de kwaliteit van leven van burgers verbeteren.

EIT Food Accelerator Network: voor start-ups in de agri-food die een grote impact hebben op delen van de supply chain voor agrarische producten en voeding en die op die manier bijdragen aan de ontwikkeling van een gezondere, betrouwbaardere en duurzamere voedselvoorziening voor lokale en globale gemeenschappen.

EIT Manufacturing Accelerator: voor start-ups die groene en sociaal duurzame productiemethodes ontwikkelen door in het industriële ecosysteem langetermijndenken, life cycles en een geïntegreerde benadering toe te passen. • EIT Urban Mobility Accelerator: voor startups die duurzame alternatieven ontwikkelen voor stedelijke gebieden en biodiversiteit of die het publieke domein en de toegankelijkheid daarvan verbeteren om het welzijn van de mens te verbeteren en universele mobiliteit voor iedereen mogelijk te maken als een van de belangrijkste enablers van sociale inclusiviteit.

Aanmelden

De deadline voor aanmeldingen is 17 december tot 23:59 uur. Meer informatie over alle programma's, de selectiecriteria en de prijzen zijn hier te vinden.