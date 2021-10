Op drie wielen door Marokko

Vandaag start de Solar Challenge Moroco, een race die voor het eerst wordt georganiseerd omdat de traditionele Bridgestone-race in Australië niet doorgaat. Aan de race nemen drie Nederlandse teams deel en een Belgische. Opvallend is een nieuwe tendens naar driewielige voertuigen.

Zowel Vattenfall Solar Team als Solar Team Twente als het Belgische Agoria Solar Team kozen voor driewielers. Teamlid Twente Mark van Eijk: "Wij geloven dat een zonneauto met drie wielen sneller is dan een exemplaar met vier wielen. Het scheelt niet alleen gewicht, maar ook rol- en luchtweerstand."

Het traject in Marokko kent veel bochtige bergweggetjes. Wellicht kunnen driewielers de haarspeldbochten sneller ronden. Anderzijds ben je dan uiteraard minder stabiel, reden dat Top Dutch Solar Racing juist voor vier wielen heeft gekozen. "Wij denken dat we daardoor meer stabiliteit hebben. Dat is belangrijk, omdat je veel in de bergen moet rijden. Er zijn veel bochten", zegt teamlid Jamie Jankowsky.

Alle studenten hebben gezorgd voor een eigen motorcontroller om de bergen mee te kunnen bedwingen. Steven Mitchell Tan van Vattenfall: "In Australië was het één lange weg, in Marokko heb je dorpjes, bergen en de woestijn. Met onze eigen eigen motorcontroller kunnen we steile hellingen van 11 procent halen en harder accelereren."

De Solar Challenge Morocco is 2500 kilometer lang en loopt t door de Marokkaanse Sahara en langs het steile Atlasgebergte.