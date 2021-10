Rollator zoekt zelf patiënten in zieken- en verpleeghuizen (video)

Meer over

Onderzoekers van de Japanse Hokkaido University hebben een autonome rollator ontwikkeld voor patiënten in verpleeg- en ziekenhuisomgevingen. Het systeem kan naar verluidt verpleeghuis- en ziekenhuispatiënten lokaliseren die een wandeling willen maken of van locatie willen veranderen binnen een faciliteit zonder tussenkomst van verpleeghuis- of ziekenhuispersoneel.

De rollator wordt gedetailleerd beschreven in het tijdschrift Artificial Life and Robotics. Hij werkt via een ROS-navigatiestack die de patiënten lokaliseert.

"In onze volgende onderzoeken zijn we van plan een algoritme te ontwikkelen dat de toestand van de gebruiker op de juiste manier kan detecteren en de juiste hoeveelheid hulp kan bepalen die elke gebruiker nodig heeft om de loopondersteuningsfunctie te verbeteren", legden de onderzoekers uit. "Bovendien zijn we van plan een noodstopfunctie en een geschikt algoritme voor het vermijden van obstakels te ontwikkelen om de veiligheid van het systeem te waarborgen."