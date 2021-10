Chirurgische instrumenten van medisch afval

In Nederlandse ziekenhuizen wordt per jaar ruim een miljoen kilo blauw ‘inpakpapier’ gebruikt voor het steriel houden van medische instrumenten. Na gebruik zorgt dit voor een enorme berg afval. TU Delft onderzoekers Tim Horeman en Bart van Straten bedachten, in samenwerking met onder andere het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam, een omsmeltmethode om van dit blauwe polypropyleen inpakpapier een nieuw medisch hulpmiddel te maken.

Een groeiend aantal Nederlandse ziekenhuizen gaat aan de slag met deze aanpak. De methode is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal for Cleaner Production'.

Horeman en Van Straten haalden, in samenwerking met afvalverwerker Renewi, het blauwe inpakpapier van de operatiekamers op bij verschillende ziekenhuizen. Vervolgens deden zij onderzoek naar de relatie tussen de materiaaleigenschappen, de gevolgen van opwarming bij diverse temperaturen en het verwerkte afval. Dit leidde tot de ontwikkeling van zogenoemde instrumentopeners; een hulpmiddel om medische instrumenten die een scharnier bevatten open te houden tijdens het reinigingsproces. Daarnaast ontworpen de onderzoekers handvatten voor een nieuwe lijn van herbruikbare en stuurbare instrumenten voor geavanceerde kijkoperaties.

De ziekenhuiszorg draagt voor 7% bij aan de totale CO 2 -uitstoot in Nederland. De snelgroeiende afvalberg van ziekenhuizen wordt niet alleen veroorzaakt door een groeiende patiëntenpopulatie maar ook door het toenemende gebruik van wegwerpproducten. Het omsmelten van medisch afval tot een nieuwe grondstof is een van de mogelijkheden om het wereldwijde afvalprobleem van ziekenhuizen aan te pakken.

Horeman: "Met deze methode heeft ons onderzoeksteam een circulaire keten gecreëerd waarbij zowel technische, medische als logistieke processen volledig op elkaar zijn afgestemd. Alleen op deze manier wordt het mogelijk om afval te verwerken tot bijvoorbeeld hoogwaardige nieuwe medische instrumenten zonder additieven toe te hoeven voegen. En dit is wat ons betreft nog maar het begin."