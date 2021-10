Facebook zoekt 10.000 Europese techies om 'the Metaverse' te bouwen

Facebook staat aan het begin van een reis naar het volgende computerplatform. In samenwerking met anderen ontwikkelt het wat 'the Metaverse' wordt genoemd - een nieuwe fase van onderling verbonden virtuele ervaringen met behulp van technologieën zoals virtual en augmented reality. En Europeanen zullen het vormgeven.

Centraal in de Metaverse staat het idee dat door het creëren van een groter gevoel van 'virtuele aanwezigheid', online interactie veel dichter bij de ervaring van persoonlijke interactie kan komen. Het idee is om de toegang tot nieuwe creatieve, sociale en economische kansen te helpen ontsluiten.

Geen enkel bedrijf zal de metaverse bezitten en exploiteren. Net als internet zal het belangrijkste kenmerk zijn openheid en interoperabiliteit zijn. Om dit tot leven te brengen, is samenwerking tussen bedrijven, ontwikkelaars, makers en beleidsmakers nodig.

Facebook gelooft in Europees talent. 'De EU heeft een aantal voordelen voor technologiebedrijven,' aldus de techgigant in een persbericht. 'Een grote consumentenmarkt, eersteklas universiteiten en, cruciaal, talent van topkwaliteit. 'Europese bedrijven lopen voorop op verschillende gebieden, of het nu gaat om de Duitse biotech die helpt bij de ontwikkeling van het allereerste MRNA-vaccin of de coalitie van Europese neo-banken die de toekomst van financiën leiden. Spanje ziet recordniveaus van investeringen in startups die alles oplossen, van online boodschappen bezorgen tot neuro-elektronica, terwijl Zweden op weg is om in 2023 's werelds eerste geldloze samenleving te worden.'

Daarom kondigt het bedrijf een plan aan om de komende vijf jaar 10.000 high-tech banen te creëren binnen de Europese Unie. Er worden 'zeer gespecialiseerde engineers' gezocht in onder meer Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Polen en Spanje.

Facebook heeft al een Reality Labs-kantoor in Cork, Ierland, en heeft een AI-onderzoekslab geopend in Frankrijk. In 2019 werkte Facebook samen met de Technische Universiteit van München om een AI-ethisch onderzoekscentrum te creëren.

Zoals met veel vacatures, is dit zowel een pr-beweging als een praktische investering. Het kan de EU 'herinneren' aan de economische bijdrage van Facebook en het relevante beleid beïnvloeden. Desalniettemin zinspeelt de beweging op de langetermijnschaal van de metaverse overgang.

Overigens speelt de EU ook een belangrijke rol bij het vormgeven van de nieuwe regels van internet. Europese beleidsmakers lopen voorop bij het helpen verankeren van Europese waarden zoals vrije meningsuiting, privacy, transparantie en de rechten van individuen in de dagelijkse werking van internet.