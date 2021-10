Overheidswebsite ‘werken met gevaarlijke stoffen’ voor werkgevers

Met het lanceren van een website ‘Werken met gevaarlijke stoffen’ speciaal voor werkgevers, is er nu een centraal informatiekanaal van de actuele regelgeving op gevaarlijke stoffengebied voor werkgevers.

Vooral MKB-ondernemingen ondervinden veel last van moeilijk uitvoerbare of niet-proportionele wet- en regelgeving. Om de regeldruk in de branche te verminderen werd het project 'Maatwerkaanpak Metaal'/'knellende regelgeving' gestart in 2019. Er waren onder andere vervolgacties op het gebied van gevaarlijke stoffen.



Een eerste belangrijke punt is vorig jaar al opgelost. Dat betrof het feit dat diverse overheidssites met grenswaarden, verschillende en soms verouderde grenswaarden noemden. Dat is vrijwel direct aangepakt.

Een tweede belangrijke punt was het feit dat overheidswebsites vooral informatie gaven aan werknemers. Er was geen centraal informatiekanaal waar een werkgever alle actuele zaken tegelijk kon vinden. Het was dan ook lastig om de samenhang tussen verplichtingen te vinden of om zaken te synchroniseren.

Met het lanceren van een nieuwe pagina op het Ondernemersplein, is in deze vraag nu wel voorzien.

Zie de link: https://ondernemersplein.kvk.nl/werken-met-gevaarlijke-stoffen

Bron: vereniging-ion.nl