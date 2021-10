LightRec Gouden Bakkie Awards 2020 in teken van operational exellence

Vijf organisaties hebben tijdens de 3e Nationale Recycleweek een LightRec Gouden Bakkie Award ontvangen voor het succesvol inzamelen van lampen en armaturen voor recycling. GRB Verlichtingsonderhoud en Hortilux Schréder (groeilichtoplossingen voor de internationale glastuinbouw) zamelden de meeste lampen in. Van Gelder Verkeerstechniek (openbare verlichting) en tuincentra GroenRijk en Intratuin kregen de Award voor hun organisatorisch hoogwaardige inzameling en krachtige ondersteunende communicatie.

De Gouden Bakkie Award wordt jaarlijks toegekend aan bedrijven en/of gemeenten die zich op het gebied van inzameling van lampen en armaturen positief (hebben) onderscheiden. Het daadwerkelijk ingezamelde gewicht aan lampen en armaturen kan daarvoor een indicatie zijn, maar ook een langjarige vlekkeloze executie van de inzameling, dan wel het actief ondersteunen van LightRec- en Stichting OPEN, de producentenorganisatie achter de Wecyclecampagnes en -inleverpunten, kunnen aanleiding zijn voor een Gouden Bakkie Award.

Gied van Hoorn, directeur van de Stichting LightRec die de Gouden Bakkie Awards mogelijk maakt zegt in een korte toelichting: "Dit jaar reiken we maar liefst vijf Bakkie Awards uit. Dat gegeven alleen al onderstreept met welk commitment en enthousiasme onze partners hun inzamelinspanningen organiseren en communiceren richting bedrijfsleven en consumenten. Zij zijn een voorbeeld voor andere bedrijven die zo hopelijk gemotiveerd worden om extra stappen te zetten gericht op onze inzameldoelstellingen en bij te dragen aan een meer circulaire economie. Uitgangspunt van onze inspanningen is inzameling bij een van de ruim 13.000 inzamelpunten in Nederland, verantwoorde recycling via gecertificeerde recyclingbedrijven en uiteindelijk ook het herwinnen van waardevolle grondstoffen,"

Voorbeeldrol

De tuincentra van Intratuin en GroenRijk ontvingen een Award vanwege hun langjarige voorbeeldrol in de logistieke handeling van de Wecycle-inzamelmeubels.

Transitie naar nieuwe generatie ledverlichting

GRB Verlichtingsonderhoud is een andere partij die al meer dan twee decennia voorbeeldig samenwerkt met LightRec en Stichting Open. Business Unit Leider Tom Oudijk: "Aandacht voor het milieu is voor ons altijd al een belangrijke waarde geweest, dus we nemen eigenlijk al 25 jaar de oude lampen mee voor recycling. Sinds 2000 voeren we ze af via Stichting Open/Wecycle. We nemen ook lampen mee die de klanten elders gekocht hebben en zelfs bestaande voorraadjes met oude lampen die zij zelf verwisseld hebben. Want vaak zitten die klanten daarmee in hun maag, omdat ze die dan niet altijd kwijt kunnen bij de gemeentelijke milieustraat. Daarmee onderscheiden we ons van andere partijen in de markt."

Van HPS naar Led



Het Westlandse Hortilux Schréder, marktleider in de ontwikkeling, levering en toepassing van groeilichtoplossingen voor de internationale glastuinbouw, tot de grootste inzamelaars in de sector. Volgens Manager Operations & Service Patrick van den Berg komt dat omdat naast de reguliere vervangingsmarkt er sprake is van een transitie van traditionele HPS-lampen naar nieuwe generatie Ledverlichting. "De Nederlandse tuinbouw loopt mondiaal voorop in de transitie naar de nieuwste generatie groeilichtsystemen. Per kas kunnen dan wel tussen de 500 en de 5000 lampen per keer vrijkomen. Hoewel wij het fysieke uitwisselen van oude HPS-lampen voor nieuwe niet zelf doen, coördineren wij wel de logistiek van het inzamelen en afvoeren van de oude lampen."

Waterdicht systeem



Tot de vijf winnaars van de Gouden Bakkie Award 2020 behoort ook Van Gelder Verkeerstechniek uit Nijkerk. Met elf vestigingen door het land is dit bedrijf een bekende speler in het installeren en onderhouden van openbare verlichting zoals lichtmasten, tunnelverlichting, wegbewijzering en verkeerstekens. Ook bij dit bedrijf is operational exellence de belangrijkste aanleiding voor een Award. Uitvoerder Cor Rietberg: "Wij doen dit al bijna tien jaar en hebben inmiddels een waterdicht systeem ontwikkeld. Ik kan met de hand op mijn hart verklaren dat er bij ons geen sprake is van lekstromen, bijvoorbeeld omdat oude verlichting bij oudijzerboeren terecht komt: we zamelen 100% in."