Gratis cursus Cyber security voor de industrie

Brabantse productiebedrijven in de hightech- en maakindustrie kunnen kosteloos een cursus Cyber security volgen bij Mikrocentrum. De cursusdata zijn 1, 8 en 15 december 2021 of 25 mei, 1 en 8 juni 2022 steeds van 13.30 tot 21.00 uur.

De cursus is mogelijk gemaakt door het Veldhovense opleidingsinstituut en Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) met ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant. De driedaagse cursus helpt om de beveiliging van de industriële omgeving en controle systemen te verbeteren.De cursus is bedoeld voor werknemers die betrokken zijn bij Operational Technology (OT), oftewel de industriële- productieautomatisering. Deze OT beschermen tegen cyberincidenten vereist een andere aanpak dan de bescherming van Information Technology (IT). Mede omdat beveiligingsmaatregelen voor digitale aanvallen in de productieautomatisering vaker beperkt is omwille van optimale bedrijfsresultaten. Met andere woorden, beveiliging voor digitale aanvallen is hier zelden in meegenomen. Dit maakt dergelijke systemen kwetsbaar.Door de verdere digitalisering (Industrie 4.0 - Smart Industries - Internet of Things) wordt het belang van een gedegen digitale beveiliging alleen maar groter. Risico's worden vaak onderschat terwijl deze een serieuze bedreiging vormen voor de continuïteit van productie en organisatie.Volgens de directeur van het CWB, Paul van Nunen, bevestigt de steun van de provincie het belang van een betere cyberweerbaarheid van ondernemingen. Daarom is kennisdeling één van de speerpunten van de stichting. "Het blijft een rat race tegen hackers. Je moet continue aandacht hebben voor cybersecurity. Het dient vast onderdeel te zijn van beleid, want het raakt de bedrijfscontinuïteit.""Meer kennis van zaken en continue aandacht voor cyber security verlaagt het bedrijfsrisico", vindt ook Frank Bruls, Manager Opleidingen van Mikrocentrum. "Na de driedaagse cursus overzien cursisten de mogelijke bedreigingen, kennen ze de do's en dont's en weten ze hoe ze de standaard norm van OT-beveiliging, de IEC 62443 kunnen toepassen. De opzet is heel praktisch en interactief." Aanmelden kan via deze directe link. De leslocatie van Mikrocentrum is te vinden op De Run 1115 in Veldhoven.