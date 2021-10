Europese cybersecuritymaand: test je vaardigheden met een quiz

In het kader van de Europese Cybersecuritymaand kun je je vaardigheden op cybersecurity testen met een quiz. Deze test staat op de website van ENISA, het Europese Agentschap voor cybersecurity. Ook staan er richtlijnen (Cyber First Aid) op de website over hoe om te gaan met een cyberaanval.

Cyber First Aid

Denk na voor je ergens op klikt: als je een bericht ontvangt dat van een socialemediaprovider lijkt te komen, controleer dan eerst de bron van het e-mailadres;

Beveilig online accounts met een multi-factor authenticatie (MFA) en met sterke, unieke wachtwoorden;

In het geval van een cyberaanval direct de social media provider(s) informeren en melden bij de relevante lokale autoriteiten, lokale bronnen zoeken met behulp van de interactieve kaart;

Betaal nooit losgeld aan cybercriminelen, want er is geen garantie dat ze zullen toegeven en het betalen van losgeld moedigt hen alleen maar aan om hun criminele activiteiten jegens anderen voort te zetten.

Meer informatie

Video: cybersecuritymonth.eu/cyber-first-aid-2021

'Cyberveilig zijn vanuit huis' op cybersecuritymonth.eu/be-cyber-secure-at-home

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/cybersecurity-month-test-your-skills-with-a-quiz

Kijk ook op: https://www.nomoreransom.org/en/index.html

