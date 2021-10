Bouwkeet draait volledig op accu's van elektrische auto's

Op windparkproject Windplanblauw in Flevoland is een unieke pilot gestart: Hyundai, Dura Vermeer en AirQon gaan de bouwketen hier volledig laten draaien op accu’s van elektrische auto’s. Bij positieve testresultaten wordt deze techniek dit jaar nog toegepast op andere projecten van Dura Vermeer. Het uiteindelijke doel is om door het hele land emissieloze bouwplaatsen te realiseren.

Hyundai stelt voor de pilot een Ioniq5 ter beschikking. Deze auto is voorzien van de nieuwste Vehicle to Load-technologie (V2L), die het mogelijk maakt om de energie van de batterij te gebruiken om andere elektrische apparaten van stroom te voorzien.

De gemiddelde stroomvraag van een standaard bouwkeet ligt tussen de 6 tot 8 kWh per dag. De V2L-functie van de Ionig 5 heeft een vermogen van 3,6 kW. Het accupakket van de auto, in combinatie met het maximale vermogen van de bouwkeet, moet voldoende zijn voor dagelijks woon-werkverkeer en stroomvoorziening voor de keet.

In de pilot test Dura Vermeer hoe de stroom rechtstreeks uit de auto onttrokken kan worden ten behoeve van de keet. Een andere techniek die onderzocht wordt, is het opladen van een extern accupakket op de bouwplaats. Dit pakket kan op zijn beurt na werktijd de elektrische machines op de bouwplaats weer opladen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een volledige reductie van fossiele brandstoffen.

Van festival naar bouwplaats

Een elektrische auto inzetten als aggregaat is niet nieuw. Het Europese subsidieproject AirQon zet een soortgelijke techniek al in voor de festivalbranche, waar de stroom nu veelal nog van dieselgenerators komt. Hun opgedane kennis wordt in deze pilot op de bouwplaats toegepast en verder getoetst in de praktijk.