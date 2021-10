Waar ga jij e-waste recyclen? Wecycle speelt in op hoge recyclebereidheid Nederland

Niet 'of' maar 'waar' ga jij e-waste inleveren voor recycling? Deze vraag staat centraal in de landelijke Wecycle TV- en radiocampagne in aanloop naar de derde Nationale Recycleweek (11 – 17 oktober). Onderzoek toont aan dat ruim 80% van alle Nederlanders bereid is om al hun e-waste netjes in te leveren voor recycling mits dit gemakkelijk kan.

Met meer dan 13.000 Weycle -inleverpunten is dat geen probleem. Naast de gemeentelijke milieustraat zijn er lokale mobiele inleverpunten, inleverbakken in heel veel winkels (inclusief de kringloop) en kun je bij Wecycle Premium inleverpunten klein e-waste meegeven aan de chauffeur bij de levering van een groot apparaat. Ook (technische) groothandels doen mee en bieden klanten verschillende oplossingen. Dankzij de inzet van gemeenten, retail, bedrijven en de producenten van elektrische apparaten en lampen valt er inmiddels heel wat te kiezen.

Over de Nationale Recycleweek

De hele week rondom International E-waste Day (14 oktober) zijn er in Nederland inzamelacties en campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Recycling van e-waste zorgt voor nieuwe grondstoffen en ontlast het milieu.

Over Stichting OPEN en Wecycle

Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) is, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste. Het doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te behalen en e-waste circulair te maken.