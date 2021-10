Kunststof zonnepaneelfabriek biedt soelaas voor lichte daken

Meer over

De start-up Solarge start in voorjaar 2022 met de bouw van een fabriek voor lichtgewicht kunststof zonnepanelen. Dit soort panelen kunnen een oplossing bieden voor daken waar traditionele zonnepanelen niet bruikbaar zijn.

Eerder vorige maand maakte Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat veel dakprojecten die een subsidiebeschikking hebben gekregen voor het opwekken van zonne-energie, uiteindelijk niet worden gerealiseerd . Belangrijkste redenen voor de annulering zijn een slecht dak en een zwakke businesscase.

In 2020 bedroeg het totale vermogen van het aantal projecten die wel een subsidiebeschikking hadden, maar nog niet gerealiseerd waren, ongeveer 10 GWp. Daarvan is ongeveer 2,4 GWp gerealiseerd en 1,2 GWp niet. Deze 1,2 GWp komt overeen met ongeveer 4 miljoen zonnepanelen.

"Naar schatting is veertig procent van de daken niet in staat om het extra gewicht aan zonnepanelen te dragen", vertelt Jan Vesseur van Solarge. "Solarge PV modules doen wat betreft energieopbrengst niet onder voor conventionele glasmodules, maar zijn vanwege het geringe gewicht geschikt voor bijna alle daken."

Bovendien is de productie van Solarge modules veel minder belastend voor het milieu: nu al komt bij de productie van Solarge modules 25 procent minder CO 2 vrij. Deze CO2-besparing wordt snel 75 procent, waardoor we met Solarge een grote bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelen.

Solarge startte begin 2018 met de ontwikkeling van lichtgewicht en circulaire PV modules. Waar conventionele zonnepanelen veel aluminium en glas bevatten, zijn Solarge panelen ontworpen uit vezelversterkte thermoplastiche polymeren van Sabic. Dit maakt het recyclen van de panelen eenvoudig, evenals het scheiden van de verschillende materialen. Alle materialen van de Solarge panelen zijn 100% te recyclen. Bovendien kunnen ze worden geproduceerd met volledig gerecycled materiaal.

Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Vorm heeft onlangs groeikapitaal ingebracht via zijn investeringsmaatschappij Shape Capital. Deze impuls voorziet in de realisatie van een 300 megawatt zonnepanelenfabriek in Nederland. Directeur-eigenaar Daan van der Vorm: "Om de energietransitie te versnellen moet er een oplossing komen voor de vele vierkante kilometers dakoppervlak die met conventionele panelen niet te gebruiken zijn."