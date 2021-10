Nobelprijs Natuurkunde voor klimaat en andere complexe fenomenen  

Drie laureaten delen de Nobelprijs voor natuurkunde van dit jaar voor hun onderzoek naar chaotische en schijnbaar willekeurige verschijnselen. Syukuro Manabe en Klaus Hasselmann hebben de basis gelegd voor onze kennis van het klimaat op aarde en hoe de mensheid dit beïnvloedt. Giorgio Parisi wordt beloond voor zijn revolutionaire bijdragen aan de theorie van ongeordende materialen en willekeurige processen.

Complexe systemen worden gekenmerkt door willekeur en wanorde en zijn moeilijk te begrijpen. De prijs van dit jaar erkent nieuwe methoden om ze te beschrijven en hun langetermijngedrag te voorspellen.

Een complex systeem dat van vitaal belang is voor de mensheid is het klimaat op aarde. Syukuro Manabe toonde aan hoe verhoogde niveaus van koolstofdioxide in de atmosfeer leiden tot hogere temperaturen aan het aardoppervlak. In de jaren zestig leidde hij de ontwikkeling van fysieke modellen van het klimaat op aarde en was de eerste persoon die de interactie tussen stralingsbalans en het verticale transport van luchtmassa's onderzocht. Zijn werk legde de basis voor de ontwikkeling van huidige klimaatmodellen.

Ongeveer tien jaar later creëerde Klaus Hasselmann een model dat weer en klimaat met elkaar verbindt, en beantwoordt zo de vraag waarom klimaatmodellen betrouwbaar kunnen zijn ondanks dat het weer veranderlijk en chaotisch is. Hij ontwikkelde ook methoden voor het identificeren van specifieke signalen, vingerafdrukken, die zowel natuurlijke fenomenen als menselijke activiteiten in het klimaat inprenten. Zijn methoden zijn gebruikt om te bewijzen dat de verhoogde temperatuur in de atmosfeer te wijten is aan de menselijke uitstoot van kooldioxide.

Rond 1980 ontdekte Giorgio Parisi verborgen patronen in ongeordende complexe materialen. Zijn ontdekkingen behoren tot de belangrijkste bijdragen aan de theorie van complexe systemen. Ze maken het mogelijk om veel verschillende en schijnbaar volledig willekeurige materialen en verschijnselen te begrijpen en te beschrijven, niet alleen in de natuurkunde, maar ook op andere, zeer verschillende gebieden, zoals wiskunde, biologie, neurowetenschappen en machine learning.

"De ontdekkingen die dit jaar worden erkend, tonen aan dat onze kennis over het klimaat op een solide wetenschappelijke basis berust, gebaseerd op een grondige analyse van waarnemingen. De laureaten van dit jaar hebben er allemaal toe bijgedragen dat we dieper inzicht hebben gekregen in de eigenschappen en evolutie van complexe fysieke systemen", zegt Thors Hans Hansson, voorzitter van het Nobelcomité voor Natuurkunde.

Direct na de bekendmaking werd John Wettlaufer, lid van het Nobelcomité voor Natuurkunde, geïnterviewd door journalist Joanna Rose over de Nobelprijs voor Natuurkunde 2021: