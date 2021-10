Maarten van Berkum nieuwe directeur-eigenaar EN motors

Maarten van Berkum (44) is de nieuwe directeur-eigenaar van EN motors. Hij neemt het stokje over van Robert Berger die ruim 30 jaar aan het roer stond van de Nijmeegse onderneming. Van Berkum begon in 2004 als werkvoorbereider bij EN motors. Zijn loopbaan ging van project engineer via projectleider en Technical manager naar directeur.

Van Berkum heeft zichzelf als doel gesteld dat EN motors koploper blijft op het gebied van elektromotoren. "Daarvoor moeten wij ons continu ontwikkelen, want de elektromotoren die wij 10 jaar geleden produceerden, maakt de concurrentie nu ook." Om dit te bewerkstelligen zijn ze in Nijmegen onder andere overgestapt op 3D tekenen en wil van Berkum nog meer focussen op de efficiëntie en automatisering binnen het bedrijf: "zowel op de werkvloer als op de verkoop- en engineeringsafdelingen zijn onze mensen continu bezig met het vergroten van de specialistische kennis. Alleen dan kunnen wij onze voorsprong behouden en zijn we klaar voor industrie 4.0."

Bij EN motors werken ruim 40 specialisten die jaarlijks duizenden elektromotoren van 0,55 t/m 5Mw voor klanten van over de hele wereld produceren. EN motors maakt standaard, gemodificeerde en custom made elektromotoren. De standaard Weg & AEM motoren tot 355kW zijn uit voorraad leverbaar. De gemodificeerde motoren kan EN motors d.m.v. fast line binnen 24 uur produceren. Echter, de corebusiness van het bedrijf is en blijft het in eigen huis ontwerpen en maken van klantspecifieke motoren.