Facebook legt 45.000 km lange kabel rond Afrika

2Africa, een onderzees kabelproject gefinancierd door Facebook en verschillende telecombedrijven, zal tegen de tijd dat het klaar is het langste onderzeese kabelsysteem bezitten dat ooit is ingezet. Het consortium gaat Afrika, Europa en Azië met elkaar verbinden.

Toen Facebook het project voor het eerst aankondigde, zei het dat 2Africa 37.000 km kabels op de oceaanbodem zal leggen. Vorige maand maakte het bedrijf ook bekend dat het consortium het bereik van de kabel uitbreidt naar nog vier vestigingen in de Seychellen, de Comoren, Angola en het zuidoostelijke deel van Nigeria. Dit nieuwe segment zou zijn totale lengte op meer dan 45.000 km brengen.

Zoals de naam al aangeeft, is het doel van het 2Africa-initiatief om internetconnectiviteit te bieden aan mensen die in Afrika wonen, dat momenteel het minst verbonden continent is. Deze uitbreiding voegt landingsplaatsen toe in India (Mumbai), Pakistan (Karachi), Oman (Salalah en Barakah), VAE (Kalba en Abu Dhabi), Qatar (Doha), Bahrein (Manamah), Irak (AlFaw), Koeweit (Koeweit) en in Saoedi-Arabië (Khobar).

In de aankondiging van Facebook zei Kevin Salvadori, de VP van netwerkinfrastructuur van het bedrijf, dat de volledige structuur meer mensen zou dienen dan het consortium aanvankelijk had bedoeld. Terwijl het oorspronkelijke 2Africa-project alleen bedoeld was om 1,2 miljard mensen van connectiviteit te voorzien, zou de toevoeging van Pearls ervoor zorgen dat de kabel in totaal 3 miljard mensen kan bedienen.