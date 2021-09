Rotterdam roept noodtoestand uit voor klimaat

In navolging van steden als Parijs, Londen en New York heeft Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Hiermee onderstreept het stadsbestuur de urgentie van een daadkrachtige klimaataanpak en roept het ook het nieuwe kabinet op om haast te maken met de nodige investeringen om de gewenste klimaatdoelen te behalen.

De gevolgen van klimaatverandering komen volgens het stadsbestuur steeds dichterbij. "Rotterdam ligt middenin een rivierdelta en is dus extra kwetsbaar voor klimaatverandering", zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid). "Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze stad ook een deel is van het probleem, we zijn op dit moment nog verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke CO 2 -uitstoot. Daarom voelen we een morele verantwoordelijkheid om voorop te lopen in het aanpakken van de klimaatcrisis."

Rotterdams Klimaatakkoord

Rotterdam sloot drie jaar geleden samen met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord met daarin 55 klimaatdeals om de CO 2 -uitstoot in de komende tien jaar te halveren. De stad wil de industrie vergroenen met grootschalige elektrificatie en het gebruik van groene waterstof. Woningen worden aangesloten op een collectief warmtenet met industriële restwarmte.

Just Transition Fund

Om de energietransitie te versnellen heeft de stad een investeringsfonds van 130 miljoen euro in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en inwoners te helpen groene investeringen te doen. Daarnaast heeft de Europese Commissie via het Just Transition Fund 58,5 miljoen ter beschikking gesteld voor vergroening van de haven. "Alleen de nationale overheid blijft tot nu toe nog achter. Onze hoop is gevestigd op groene investeringen van het nieuwe kabinet."

WeerWoord