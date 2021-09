Onderzoek naar open en veilige 5G-netwerken van start

Katharina Kohls (verwijst naar een andere website), universitair docent aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit, gaat een netwerk ontwikkelen dat veilige en open 5G-communicatie mogelijk maakt, als onderdeel van de NWO-call Open Source Encryptie-onderzoek.

Gratis openbare internettoegang is een belangrijke bouwsteen van onze communicatie. Netwerken zoals eduroam of govroam bieden connectiviteit over de hele wereld, maar ze vertrouwen op aanvalsgevoelige Wi-Fi zonder enige vorm van metadata bescherming. Het doel van dit project is om een open en publiek beschikbaar 5G netwerk te implementeren dat bestaande setups zoals eduroam uitbreidt en de veiligheidskenmerken van de nieuwe aankomende mobiele generatie ontketent.

Het bouwen van dit 5G netwerk introduceert een open en cryptografisch verbeterde infrastructuur die anders volledig ondoorzichtig is en gedomineerd wordt door netwerkoperatoren en verkopers. Dit netwerk daarentegen is volledig gedecentraliseerd en bestaat uit vrijwillig onderhouden toegangspunten. Wanneer gebruikers middelen bijdragen, ontvangen ze beloningen via een cryptocurrency die geïmplementeerd is in een proof-of-stake blockchain. Dit vergemakkelijkt een groeiende infrastructuur, en het 5G-netwerk mengt zich met andere bestaande openbare netwerken.

Nieuwe beveiligingskenmerken

Naast de prestatiekenmerken introduceert dit netwerkconcept een reeks nieuwe beveiligingskenmerken die het duidelijk onderscheiden van bestaande Wi-Fi-instellingen en de uitrol van commerciële netwerkproviders. Ten eerste is dit netwerk volledig gedecentraliseerd en verdeelt het de informatiestroom onder de individuele vrijwillige aanbieders van hulpbronnen. Ten tweede richt het zich op een privacybeschermende implementatie die de hoeveelheid gevoelige en meta-gegevens minimaliseert.

In combinatie genereert dit een betrouwbare netwerkopzet die volledig flexibel is in zijn ontplooiing en kan gaan van lokale 5G-toegang over uitgebreide campusnetwerken tot grootschalige industriële contexten. Dit project introduceert nieuwe onderzoeksuitdagingen en biedt daardoor nieuwe perspectieven naar open en veilige communicatie.

Open Source Encryptie-onderzoek

Het project is onderdeel van de NWO-call Open Source Encryptie-onderzoek (NCSRA III) (verwijst naar een andere website), waarvoor 385.000 euro is vrijgemaakt De Tweede Kamer heeft in het kader van de uitvoering van de Nationale Cybersecurity Onderzoeksagenda III (NCSRA III) middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek op het gebied van encryptie in een open source context. Het doel van deze call is om onderzoek te stimuleren op het gebied van encryptie in een open source context.

Encryptie is een essentiële voorwaarde voor de vrijheid en veiligheid van mensen. Het is een belangrijk middel om de privacy van mensen, om het recht op vrijheid van meningsuiting en om bedrijfsgeheimen te beschermen. Open source encryptiesoftware wordt in tal van diensten toegepast, zoals web- en e-mail-servers en mobiele apps en is daarmee van groot belang voor miljoenen mensen over de hele wereld. Dit maakt dat dergelijke software een belangrijk fundament vormt voor de cyberveiligheid van mensen, bedrijven en overheden.